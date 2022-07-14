به گزارش خبرنگار مهر، نمازجمعه این هفته تهران، ۲۴ تیر ماه در مصلی امام خمینی (ره)، به امامت حجت الاسلام کاظم صدیقی و با رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار خواهد شد. طبق روال، ساعت ۱۱ صبح درب‌های مصلی امام خمینی (ره) به روی نمازگزاران گشوده می‌شود و برنامه از ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه آغاز خواهد شد.

سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه با اعلام این خبر افزود: برنامه نمازجمعه این هفته تهران با محوریت عید غدیر برگزار می‌شود.



حجت‌الاسلام علی نوری افزود: بر همین اساس پویش یک پیمانه بیشتر، موکب پذیرایی، مولودی خوانی، مسابقه پیامکی، ویژه برنامه مهد آدینه، اجرای گروه تواشیح، پخش مستقیم حرم حضرت علی (علیه‌السلام)، پرده‌خوانی غدیر و ماشین‌نویسی در محل نماز جمعه، برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: سخنران پیش از خطبه‌های نمازجمعه این هفته، میرهاشم موسوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.



حجت الاسلام نوری در ادامه گفت: فرهنگسرای منتظر نیز در موضوعات نمایشگاه هنری و موضوعی، ثبت‌نام رایگان کتابخانه‌ها، ایستگاه خلاقیت و نقاشی، قرآن بخوانید هدیه بگیرید، ایستگاه بازی و شادی و سرگرمی کودک و نوجوان، گردش کتاب و اهدای کتاب، خدمات جهادی (واکس زدن کفش، سنجش فشار خون و…) اجرای گروه سرود، هم عهدی با شهدا و رادیو منتظر فعالیت خواهد داشت.



گفتنی است نمازجمعه این هفته، با همت ستاد نمازجمعه تهران، به صورت آنلاین و زنده از "هیئت آنلاین" به صورت زنده و تصویری، پوشش داده خواهد شد و همزمان، مراسم نماز جمعه این هفته تهران، از رادیو قرآن، رادیو معارف و رادیو تهران به صورت زنده پخش می‌شود.