  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۲۸

سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خبر داد؛

نمازجمعه این هفته تهران با محوریت عید غدیر برگزار می‌شود

نمازجمعه این هفته تهران با محوریت عید غدیر برگزار می‌شود

حجت الاسلام نوری سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه از برگزاری نمازجمعه این هفته تهران با محوریت عید غدیر و به امامت حجت الاسلام صدیقی خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمازجمعه این هفته تهران، ۲۴ تیر ماه در مصلی امام خمینی (ره)، به امامت حجت الاسلام کاظم صدیقی و با رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار خواهد شد. طبق روال، ساعت ۱۱ صبح درب‌های مصلی امام خمینی (ره) به روی نمازگزاران گشوده می‌شود و برنامه از ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه آغاز خواهد شد.

سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه با اعلام این خبر افزود: برنامه نمازجمعه این هفته تهران با محوریت عید غدیر برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام علی نوری افزود: بر همین اساس پویش یک پیمانه بیشتر، موکب پذیرایی، مولودی خوانی، مسابقه پیامکی، ویژه برنامه مهد آدینه، اجرای گروه تواشیح، پخش مستقیم حرم حضرت علی (علیه‌السلام)، پرده‌خوانی غدیر و ماشین‌نویسی در محل نماز جمعه، برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: سخنران پیش از خطبه‌های نمازجمعه این هفته، میرهاشم موسوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

حجت الاسلام نوری در ادامه گفت: فرهنگسرای منتظر نیز در موضوعات نمایشگاه هنری و موضوعی، ثبت‌نام رایگان کتابخانه‌ها، ایستگاه خلاقیت و نقاشی، قرآن بخوانید هدیه بگیرید، ایستگاه بازی و شادی و سرگرمی کودک و نوجوان، گردش کتاب و اهدای کتاب، خدمات جهادی (واکس زدن کفش، سنجش فشار خون و…) اجرای گروه سرود، هم عهدی با شهدا و رادیو منتظر فعالیت خواهد داشت.

گفتنی است نمازجمعه این هفته، با همت ستاد نمازجمعه تهران، به صورت آنلاین و زنده از "هیئت آنلاین" به صورت زنده و تصویری، پوشش داده خواهد شد و همزمان، مراسم نماز جمعه این هفته تهران، از رادیو قرآن، رادیو معارف و رادیو تهران به صورت زنده پخش می‌شود.

کد مطلب 5538284

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه