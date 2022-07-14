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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۱۲

الاخبار گزارش داد:

دیدار جبران باسیل با دبیرکل حزب‌الله و طرح معادله «گاز برابر گاز»

دیدار جبران باسیل با دبیرکل حزب‌الله و طرح معادله «گاز برابر گاز»

جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد در دیدار با سید حسن نصرالله تاکید کرد: تنها مساله مهم برای لبنان ترسیم مرزهای دریایی نیست بلکه موضوع استخراج نفت و گاز نیز برای لبنان اهمیت ویژه ای دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد اخیراً در دیدار با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: تنها مساله مهم برای لبنان ترسیم مرزهای دریایی نیست بلکه موضوع استخراج نفت و گاز نیز برای لبنان مهم است.

بنابراین گزارش، به تازگی کلیپی از سخنان باسیل در دیدار با سید حسن نصرالله منتشر شده که طی آن تاکید می‌کند: ما می‌خواهیم به حق خود دست پیدا کنیم، این حق فقط در مساله مرزهای دریایی نیست بلکه بیشتر از آن به منابع زیر دریا مرتبط است.

وی تاکید کرد: ثروت‌های نفتی و گازی اگر زیر دریا باقی بمانند، ارزشی ندارند.

جبران باسیل در ادامه افزود: مقاومت عامل قدرت لبنان است و اگر بدانیم از گزینه مقاومت چگونه استفاده کنیم، حقوق لبنان در مساله ترسیم مرزهای دریایی و استخراج نفت و گاز را محقق خواهیم کرد.

رئیس جریان ملی آزاد تاکید کرد: همان گونه که معادلات امنیتی روی زمین مشخص است، باید در ارتباط با منابع گازی در دریا نیز مشخص باشد.

وی افزود: شما (رژیم صهیونیستی) گاز می‌خواهید، ما هم گاز خودمان را می‌خواهیم، یک کشور قوی این گونه در این مسائل برخورد می‌کند و کرامت ملی و حاکمیت خودش را حفظ می‌کند.

گفتنی است سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان نیز شب گذشته در سخنرانی خود بر حق لبنان برای بهره برداری از منابع نفتی و گازی اش در دریای مدیترانه تاکید کرده بود.

کد مطلب 5538479

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