به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد اخیراً در دیدار با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: تنها مساله مهم برای لبنان ترسیم مرزهای دریایی نیست بلکه موضوع استخراج نفت و گاز نیز برای لبنان مهم است.

بنابراین گزارش، به تازگی کلیپی از سخنان باسیل در دیدار با سید حسن نصرالله منتشر شده که طی آن تاکید می‌کند: ما می‌خواهیم به حق خود دست پیدا کنیم، این حق فقط در مساله مرزهای دریایی نیست بلکه بیشتر از آن به منابع زیر دریا مرتبط است.

وی تاکید کرد: ثروت‌های نفتی و گازی اگر زیر دریا باقی بمانند، ارزشی ندارند.

جبران باسیل در ادامه افزود: مقاومت عامل قدرت لبنان است و اگر بدانیم از گزینه مقاومت چگونه استفاده کنیم، حقوق لبنان در مساله ترسیم مرزهای دریایی و استخراج نفت و گاز را محقق خواهیم کرد.

رئیس جریان ملی آزاد تاکید کرد: همان گونه که معادلات امنیتی روی زمین مشخص است، باید در ارتباط با منابع گازی در دریا نیز مشخص باشد.

وی افزود: شما (رژیم صهیونیستی) گاز می‌خواهید، ما هم گاز خودمان را می‌خواهیم، یک کشور قوی این گونه در این مسائل برخورد می‌کند و کرامت ملی و حاکمیت خودش را حفظ می‌کند.

گفتنی است سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان نیز شب گذشته در سخنرانی خود بر حق لبنان برای بهره برداری از منابع نفتی و گازی اش در دریای مدیترانه تاکید کرده بود.