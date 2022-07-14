تشریح دستاوردهای سفر به ازبکستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در بدو ورود به تهران پس از سفر سه روزه به ازبکستان گفت: ما به دعوت رسمی رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان به این کشور سفر کردیم و با رئیس مجلس قانونگذاری ازبکستان، رئیس مجلس سنای این کشور و همچنین رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کردیم.

وی با اشاره به اینکه یک ملاقات نسبتاً طولانی با رئیس جمهور ازبکستان داشتیم، اظهار داشت: همچنین معمولاً قبل از ملاقات‌های رسمی خود در کشورهای خارجی حتماً با ایرانیان مقیم خارج از کشور درباره مباحث مختلف صحبت می‌کنیم و در همین راستا و پیش از ملاقات رسمی با مقامات ازبکستان با جمعی از ایرانیان مقیم ازبکستان ملاقات کردیم و در جریان مشکلات و مسائل آنها به ویژه در عرصه تجاری قرار گرفتیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: پس از ملاقات با ایرانیان مقیم ازبکستان، جلسه‌ای در مجلس قانونگذاری و همچنین مجلس سنای ازبکستان برگزار کردیم و درباره مسائل سیاسی، تجاری و فرهنگی و گسترش روابط پارلمانی ایران و ازبکستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

قالیباف تأکید کرد: از استقلال ازبکستان قریب به ۳۰ سال می‌گذرد و این اولین سفر یک رئیس مجلس از ایران به ازبکستان بود. ازبکستان نقش ویژه ای در آسیای میانه دارد و قریب به نیمی از جمعیت آسیای میانه در این کشور است.

وی تصریح کرد: ازبکستان ظرفیت‌های اقتصادی بسیار زیادی دارد. به گونه‌ای که رشد اقتصادی این کشور حدود ۷.۵ درصد است. همچنین ایران و ازبکستان از لحاظ فرهنگی نیز ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند.

وی تأکید کرد: ازبکستان به آب‌های آزاد دسترسی ندارد و به همین دلیل نیازمند ارتباط با جمهوری اسلامی ایران است. چرا که ایران به خلیج فارس و دریای عمان دسترسی دارد و تقویت روابط ایران و ازبکستان به نفع هر دو است.

قالیباف گفت: در نشست با رئیس جمهور و رؤسای مجالس ازبکستان به توافقات بسیار خوبی رسیدیم. بحث مربوط به ویزا یک بحث جدی بود که به ویژه بحث و تبادل نظر شد تا ویزا برای تجار، رانندگان ترانزیتی و مردم ما تسهیل شود که رؤسای مجلس ازبکستان و رئیس جمهور این کشور در این زمینه وعده‌هایی دادند.

وی ادامه داد: قرار است در نیمه دوم شهریور ماه نشست سالانه پیمان شانگهای برگزار شود و رئیس‌جمهور کشورمان در این نشست حضور خواهد یافت. قرار است در این نشست حدود ۱۹ تا ۲۰ سند امضا که امیدوارم مباحثی که در سفر ما به ازبکستان مطرح شد در نشست شانگهای دنبال شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حجم مبادلات تجاری ایران و ازبکستان در حال حاضر حدود ۵۰۰ میلیون دلار است که هدف‌گذاری شد تا حجم مبادلات تجاری ما تا دو میلیارد دلار ارتقا یابد.

قالیباف اظهار کرد: ما در این سفر به دو شهر مهم سمرقند و بخارا هم سفر کردیم که ظرفیت فرهنگی آنجا را هم مورد توجه قرار دادیم. باید تبادلات فرهنگی و اقتصادی ایران و ازبکستان گسترش یابد و ما با یک برنامه مدون قادر خواهیم بود که سقف تبادلات تجاری خود را به دو میلیارد دلار افزایش دهیم.

وی گفت: در دیدار با مقامات ازبکستان درباره امنیت منطقه و افغانستان هم بحث و تبادل نظر شد که هم نظر بودیم و توصیه ما آن است که یک دولت فراگیر در افغانستان تشکیل شود. در آینده‌ای نزدیک قرار است نشستی در تاشکند درباره بحث افغانستان برگزار شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مجموع سفر به ازبکستان یک سفر موفق و بسیار تأثیرگذار بود که گشایش آن را مردم و تجار ما خواهند دید. مخصوصاً موضوع کریدور شمال به جنوب و فرصت ترانزیتی یکی از مهمترین فرصت‌های کشور ماست که باید در ارتباط با کشورهای آسیای میانه دنبال شود.