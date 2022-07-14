تخصیص۲۳هزار میلیاردتسهیلات قرص الحسنه برای ازدواج جوانان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور در شورای اداری استان کرمانشاه که شامگاه پنجشنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: باتوجه به شناسایی مزیتهای نسبی استان کرمانشاه در حوزههای مختلف توافقات لازم بین ۲۰۰ دستگاه اجرایی و ۳۲ دستگاه و سازمان در استان کرمانشاه به عمل آمد.
وی افزود: عمدهی انجام شده توافقات در موضوعات زیربنایی، بهداشت و درمان، فرهنگی و اجتماعی و رفاهی، آب و خاک و کشاورزی و اشتغال و سایر موارد بود.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده در حوزه اقتصادی، تصریح کرد: در حوزه اقتصادی به طور کلی ۹۲ طرح بزرگ و کوچک با تسهیلاتی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار شد.
مرتضوی بیان کرد: طبق برنامهریزیها صورت گرفته در کام نخست باید طرحهای راکد از رکود خارج شده و سایر طرحهای در حال اجرا نیز به ظرفیت اسمی برسند و در نهایت امر برای خارج شدن از مشکل بیکاری و آغاز عملیات اجرایی طرحهای قابل اجرا در استان را عملیاتیتر دنبال شود.
وی با بیان جمعبندیهای خود در تخصیص اعتبارات استانی در حوزههای مربوطه، ادامه داد: در حوزهی عمرانی برای تکمیل و تجهیز ۹ بیمارستان و ۷۱ پروژهی بهداشتی و درمانی، در حوزهی راه و راه آهن، مبالغی بالغ بر چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است که در بازهی زمانی مشخص پرداخت خواهد شد.
معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: تصمیمگیری برای تکمیل طرحهای آموزشی، بهداشتی و زیرساختی استان کرمانشاه، از محل رسالت اجتماعی وزارت نفت با اعتباری نزدیک به یک هزار میلیارد تومان، تسریع در اجرای طرحهای نفتی و پتروشیمی در استان کرمانشاه از سوی وزارت نفت، اختصاص تسهیلات بانکی و تأمین زمین برای ۲۴ هزار واحد شهری و سه هزار واحد روستایی، اختصاص ۲ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه برای ازدواج جوانان در نظر گرفته شده که در صدد پرداخت ان خواهیم بود.
مرتضوی گفت: تأمین منابع و تسهیلات مورد نیاز برای کمک به اشتغال محرومین و مددجویان و تسهیلات مسکن بالغ بر یک هزار و ۳۰ میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه در سفر رئیس جمهور حمایتهای لازم در دستگاههای حاکمیتی برای اجرای طرحهای مناسب صورت میگیرد، تاکید کرد: از طرحهای مناسب در حوزههای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و کمیتهی امداد امام خمینی طی این سفر حمایتها انجام میگیرد تا به مراحل اجرایی برسند.
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