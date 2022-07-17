به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌آرتی، افزایش دما در کشورهای جنوب غربی اروپا همچنان ادامه دارد و هیچ نشانه‌ای هم از فروکش‌کردن آتش‌سوزی مناطق جنگلی دیده نمی‌شود. دانشمندان تغییرات اقلیمی را عامل اصلی این آتش‌سوزی‌ها می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند دمای هوا همچنان افزایش خواهد یافت.

آتش‌نشان‌ها در فرانسه، پرتغال، اسپانیا، و یونان روز شنبه همچنان در حال تکاپو برای خاموش‌کردن آتش‌سوزی‌ها در مناطق جنگلی بودند که از چند روز پیش شروع شده و تاکنون هزاران هکتار جنگل را سوزانده و چند نفر نیز کشته شده‌اند.

«آرنود مِندوسه»، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی فرانسه می‌گوید در روز شنبه دستور تخلیه صدها نفر دیگر داده شد. «ژرار درمِنن»، وزیر کشور فرانسه هم در توییتی اعلام کرد آتش‌سوزی در فرانسه همچنان در چند منطقه جنگلی ادامه دارد. از روز سه‌شنبه تاکنون بیش از ۱۴ هزار نفر از ساکنان محلی و گردشگر از مناطق نزدیک آتش‌گرفته به مناطق امن تخلیه شده‌اند.

سازمان هواشناسی فرانسه پیش‌بینی کرده دما هوای در مناطق جنوبی فرانسه در روز یکشنبه تا ۴۲ درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. در پرتغال نیز دمای ۴۲ درجه پیش‌بینی شده است.

در اسپانیای نیز آتش‌نشان‌ها همچنان در تلاش برای خاموش‌کردن آتش‌سوزی‌ها هستند و دمای هوا در برخی مناطق این کشور تا ۴۵ درجه افزایش یافت.

مؤسسه بهداشت و درمان «کارلوس سوم» اسپانیا اعلام روز شنبه اعلام کرد بر اثر موج جدید گرما در این کشور که از روز ۱۰ ژوئیه (۱۹ تیر) شروع شده، تاکنون ۸۴ نفر جان خود را از دست داده‌اند. پیش‌بینی می‌شود این موج گرما تا هفته آینده همچنان ادامه داشته باشد و شمار قربانیان نیز افزایش یابد. این دومین موج گرمای شدیدی است که مردم اسپانیا امسال با آن روبرو شده‌اند.