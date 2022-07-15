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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۹

تابستان داغ اروپا؛

آتش به جان جنگلهای اروپا افتاده است

آتش به جان جنگلهای اروپا افتاده است

دمای بالای هوا ناشی از تغییرات آب و هوایی، تابستانی داغ را برای قاره اروپا رقم زده و موجب وقوع آتش سوزی در مناطق مختلف این قاره شده است.

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به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک از آتش سوزی جنگلی در مناطق مختلف قاره اروپا خبر داد.

بر اساس این گزارش، اروپا از موج حرارتی شدید رنج می برد که به آتش سوزی جنگلی در مناطق مختلف این قاره منجر شده است.

آتش نشانان در کرواسی، فرانسه، پرتغال، اسپانیا و برخی کشورهای دیگر اروپایی سرگرم خاموش کردن این آتش سوزی هستند.

در پرتغال آتش سوزی جنگلی، صدها نفر از ساکنان محلی را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود کرد. آتش نشانان در حال خاموش کردن آتش هستند.

آتش سوزی ۱۰ هزار هکتار را سوزانیده است.

در اسپانیا نیز آتش سوزی سبب آواره شدن صدها تن از خانه و کاشانه شان شد. آتش سوزی سبب نابودی ۱۵۰۰ هکتار شده است.

در برخی از مناطق شمال غرب اسپانیا که انتظار می رود دمای هوا به ۴۲ درجه برسد، از بیم وقوع آتش سوزی آماده باش اعلام شده است.

در همین راستا در جنوب فرانسه هم آتش سوزی، بیش از ۳۸۰۰ هکتار از اراضی جنگلی را از بین برد و ۶۵۰۰ نفر مجبور به ترک منازلشان شدند.

یک مقام اتحادیه اروپا چند روز قبل درباره تغییرات آب و هوایی و تابستان خشک و داغ در قاره اروپا و آتش سوزی جنگلی هشدار داد.

در کرواسی هم از هواپیماهای آب باش برای خاموش کردن آتش سوزی استفاده شد.

در جنوب غرب ترکیه هم آتش سوزی گزارش شده است.

کد مطلب 5538766

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    نظرات

    • IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
      0 1
      پاسخ
      وقتی صنعت جای کشاورزی را میگیرد این همه دود وگرما و....وقتی جمعیت جهان میشه 8 میلیارد وبرای خانه ومدرسه و........جنگلها ومراتع را شهرسازی وساختمان میسازند ودرخت وگیاه را ازبین میبرند کره زمین را به این روز انداخته اند دنیافقط باید بسمت تعدیل جمعیت برود

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