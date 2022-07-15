سرمایه گذاری در شرکت چینی برای فاکسکان دردسر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دلیل وضع این جریمه، سرمایه گذاری شرکت مذکور در یک شرکت تراشه سازی چینی بدون دریافت تاییدیه قانونی است.

فاکسکان بزرگترین پیمانکار تولیدکنندگان دستگاه های الکترونیکی در جهان است که اکنون با سرمایه گذاری ۷۹۷ میلیون دلاری از طریق یکی از زیرمجموعه هایش به یکی از سهامداران شرکت تراشه سازی «تسینگهوا یونی گروپ» تبدیل شده است.

سرمایه گذاری فاکسکان در شرکت چینی در حالی انجام می شود که دولت تایوان با احتیاط بلندپروازی چین برای ارتقای صنعت نیمه رسانای خود را تحت نظر دارد و قانون جدیدی برای جلوگیری از سرقت فناوری تراشه از سوی چین پیشنهاد کرده است.

به گفته منبع آگاه فاکسکان قبل از سرمایه گذاری در شرکت چینی از دولت اجازه دریافت نکرده و مقامات معتقدند با این اقدام قوانین مربوط به ارتباط تایوان با چین را نقض کرده است.

رگولاتورهای تایوانی مشغول بررسی هستند تا به دلیل سرمایه گذاری کلان فاکسکان در شرکت چینی، حداکثر جریمه ممکن (۲۵ میلیون دلار جدیدتایوانی) را برای این شرکت وضع کنند.

اما به گفته یک منبع آگاه دیگر ممکن است جریمه ای بین ۵۰ هزار تا ۲۰ میلیون دلار جدید تایوانی برای فاکسکان وضع شود. درهمین راستا رگولاتورها سرمایه گذاری را بررسی می کنند و پس از دریافت درخواست فاکسکان، تصمیم خود را اعلام می کنند.

طبق اطلاعات موجود احتمال دارد مقامات سرمایه گذاری را تایید کنند. اما در صورت تایید نشدن آن، فاکسکان باید سرمایه خود را پس بگیرد.

براساس قوانین تایوان، دولت این کشور می تواند سرمایه گذاری در چین را به دلیل امنیت ملی و توسعه صنعتی ممنوع کند. شرکت های ناقض قانون به طور مکرر جریمه می شوند تا اقدامات خود را اصلاح کنند.