کاهش سرمایه گذاری خارجی در چین

به گزارش خبرگزاری مهر شیء جین پینگ، رئیس جمهور چین پس از سال‌ها جذب سرمایه‌های خارجی در بازارهای چین، اکنون به دلیل سیاست‌های اتخاذ شده علیه شرکت‌های فناوری، با خطر کاهش منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی مواجه شده است.

در گزارشی که توسط مجله استرالیایی "The Sydney Morning Herald" منتشر شد، گفته شده است که مدیرانی که فریفته بازدهی عظیم چین و شرکت‌های بزرگ فناوری شده‌اند، می‌گویند دلایل اجتناب از سرمایه گذاری در چین بیشتر از انگیزه‌های خرید از آن است.

مت اسمیت یکی از این مدیران که سرمایه گذاری ۳۱ میلیارد دلاری را توسط Ruffer LLP انجام داده است سرانجام پس از یک دهه به دلیل کاهش تقاضا دفتر خود در هنگ کنگ را تعطیل کرد، گفت: «قدرت غول پیکر سرمایه غربی در حال دور شدن از چین است.»

نویسنده اشاره کرد که حضور خارجی در بازارهای سرمایه مدرن چین از زمان ریاست جمهوری شیء در سال ۲۰۱۳ به طور قابل توجهی افزایش یافته است، زیرا دولت کانال‌هایی را برای اجازه جریان سرمایه ایجاد کرد و هدف آن تشویق سرمایه گذاری داخلی، تأمین مالی پروژه‌های خصوصی و احیای اقتصاد بود.

با این حال دولت شیء سال گذشته زمانی که یک سری از سرکوب‌ها را علیه سودآورترین شرکت‌های کشور، گسترش بی‌اعتمادی و سردرگمی در مورد اهداف حزب کمونیست، و افزایش احتیاط نسبت به دارایی‌های چین که در جریان جنگ تجاری امسال با چین به وجود آمد، به سرمایه‌گذاران جهانی نشان نداد. ایالات متحده پس از حمله روسیه به اوکراین. گزارشی که در ماه جاری توسط EPFR Global منتشر شد، نشان داد که این احتیاط در بازار اثری از خود بر جای می‌گذارد، زیرا تخصیص‌ها به چین در میان صندوق‌های سهام بازارهای نوظهور به پایین‌ترین حد در ۳ سال گذشته رسیده است.

در سفر اخیر به لندن، تیم تحقیقاتی سیتی گروپ متوجه شد که آنها به عنوان "کاهش ناگهانی در تعامل با مشتری" به چین توصیف کردند.

تحلیلگران سیتی گروپ در گزارشی در ۷ ژوئیه نوشتند که گاوراو گارگ و جونا چوا با سرمایه گذاران بر جهت رشد و سیاست‌های محرک چین متمرکز شدند و گفتند مشتریان بیش از حد بر بازارهای هند و کره متمرکز هستند زیرا اعتماد خود را به چین از دست داده‌اند.

افراد آشنا به این موضوع گفتند که صندوق جدید ۸.۵ میلیارد دلاری گروه کارلایل ریسک سرمایه گذاری کمتر از حد معمول برای چین در بازارهایی مانند کره جنوبی و آسیای جنوب شرقی، استرالیا و هند خواهد داشت.

البته، واگذاری کامل از چین تصمیم آسانی نیست، زیرا این کشور دارای بازار اوراق قرضه ۲۱ تریلیون دلاری و سهام ۱۶ تریلیون دلاری است و جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد.

جیسون هسو، مدیر ارشد سرمایه گذاری در Rayliant گفت: "ما مخالفان بیشتری را می‌بینیم که به دنبال استفاده از پول ما برای ایجاد تعادل مجدد در چین هستند."

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