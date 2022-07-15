۱۲۰۰ بازدید از مخازن «سی ان جی» خودرو در لرستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان روز جمعه در گفت و گو با رسانه‌ها گفت: با توجه به اجباری بودن استاندارد مخازن «سی ان جی» نصب شده در خودروهای دوگانه سوز، در سه ماهه نخست سال جاری هزار و ۲۴۳ مخزن خودرو، مورد بازرسی و آزمون قرار گرفت که از این تعداد، ۱۸ عدد مخزن مردود و معدوم شد.

وی افزود: در حال حاضر پنج آزمایشگاه همکار استانی و شش آزمایشگاه دارای گواهینامه در سطح ملی در زمینه آزمون هیدرو استاتیک مخازن «سی ان جی» خودرو در استان فعالیت دارند که بر اساس استاندارد ملی مربوطه، و با همکاری بازرسان استاندارد، مخازن ذخیره «سی ان جی» منصوبه بر روی خودروهای دوگانه سوز را مورد بازرسی و آزمون ادواری قرار می‌دهند.

مدیرکل استاندارد استان اظهار کرد: از آنجایی که مخازن «سی ان جی» خودرویی، تحت فشار حدود ۳۰۰ بار هستند، آسیب ناچیز می‌تواند باعث ایجاد خطر انفجار شود، از این رو انجام آزمون هیدرواستاتیک مخازن «سی ان جی» و بازدید دوره‌ای آنها، از اهمیت زیادی برخوردار است.

قنبریان بیان داشت: شهروندان در صورت داشتن هر گونه شکایت یا مشاهده تخلف از آزمایشگاه‌های آزمون هیدرو استاتیک مخازن «سی ان جی» خودرو، می‌توانند موارد خود را به اداره کل استاندارد استان اعلام کنند.