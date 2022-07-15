«همه چیز اینجاست» در قم رونمایی شد/ زندگینامه بانوی شهیده جراح

به گزارش خبرگزاری مهر،، مراسم رونمایی از کتاب «همه چیز اینجاست» زندگینامه داستانی شهیده دکتر پروین ناصحی اولین بانوی جراح عمومی ایرانی، در سالن همایشهای امام علی (علیهالسلام) دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد.
مهدی مصری رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در ابتدا ضمن خیر مقدم خدمت مهمانان این مراسم، گفت: در راستای برگزاری کنگره ملی شهدای استان وظیفه دانشگاه علوم پزشکی نیز این است از کسانیکه در دفاع از دین و کشور تلاش و مجاهدت کردهاند، تقدیر کند.
وی افزود: شهیده ناصحی، در یک شرایط سخت با وجود اینکه میتوانست به اروپا سفر کند و تحصیلات خود را ادامه دهد، همزمان با ایام دفاع مقدس در کشور میماند و با مجاهدت و فداکاری در بیمارستانها به جراحی بیماران مجروح میپردازد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد: شهیده ناصحی علاوه بر این، فعالیتهای جهادی دیگری همچون درمان در روستاهای محروم استان قم انجام میدادند و این یک درس برای ما است که مسیر درست را بشناسیم و ادامهدهنده راه آنها باشیم.
وی ابراز کرد: فلسفه دانشگاه علوم پزشکی، تربیت چنین متخصصانی است که وقتی احساس میکنند هموطنان خود در سختی و فشار هستند، برای خدمت به مردم تمام تلاششان را میکنند.
علیاکبر خوشگفتار مقدم رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم در ادامه با اشاره به فعالیتهای شهیده ناصحی اظهار کرد: اگر ایشان الان حضور داشتند، یا یک پزشک حاذقی بودند که میتوانستند برای جامعه ما بسیار مؤثر باشند و یا یک مدیر لایقی بودند که میتوانستند دردهای زیادی از مردمان را درمان کنند.
وی ادامه داد: شهیده ناصحی همچنین الگوی مناسبی در حجاب و عفاف برای دختران امروز جامعه است که در واقع ایشان رهروی واقعی حضرت سکینه (س) بودهاند.
رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان افزود: در کنار موضوع عفاف و حجاب، درس دیگری که میتوان از شهیده ناصحی گرفت، تلاش و سختکوشی وی در دوران دفاع مقدس است.
در این مراسم که به همت ستاد کنگره ملی شهدای استان قم، انتشارات کتاب جمکران و ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، از همسر و خانواده شهیده دکتر پروین ناصحی با اهدای تابلو فرش منقش به تصویر شهیده تکریم به عمل آمد.
سید حسن عادلی رئیس سازمان نظام پزشکی استان، نرجس نیازمند رئیس کمیته بانوان و امور خانواده شورای شهر قم، دو تن از پیشکسوتان بهداری رزم دفاع مقدس و دیگر مسئولان استانی نیز در این مراسم حضور داشتند.
گفتنی است کتاب «همه خبرها اینجاست» زندگینامه داستانی شهیده دکتر پروین ناصحی، به قلم «نجمه جوادی» توسط ستاد کنگره ملی ۶۰۹۰ شهید استان قم و انتشارات کتاب جمکران در ۱۸۲ صفحه تدوین شده است.
شهیده «پروین ناصحی» اولین زن جراح عمومی ایران از جمله زنان مجاهدی است که مدارج علمی را طی کرده و با تخصص پزشکی خود شبانهروز یاریگر رزمندگان بوده است؛ این بانو در ۳۳ سالگی و حین بارداری به فیض شهادت نائل آمده که مزارشان نیز در حرم مطهر حضرت معصومه (س) است.
نظر شما