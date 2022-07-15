قدردانی وزیرخارجه اوکراین ازایران/امیرعبداللهیان به کی یف دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس تلفنی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و دمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین، طرفین در مورد روابط دوجانبه و برخی موضوعات منطقه‌ای و بین المللی از جمله بحران اوکراین گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

امیرعبداللهیان در این گفتگوی تلفنی بار دیگر بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با جنگ تاکید و تصریح کرد: همان طور که از ابتدای بحران اعلام کرده‌ایم، ما مخالف جنگ در افغانستان، یمن، فلسطین و از جمله اوکراین هستیم.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: سیاست اِعمالی ما نیز منطبق بر همین اصل بوده و مخالف هر گونه اقدامی که منجر به ادامه و تشدید درگیری‌ها شود، هستیم.

امیرعبداللهیان ضمن رد اتهامات بی پایه و اساس اخیر مشاور امنیت ملی آمریکا علیه کشورمان، مبنی بر ارسال پهپاد ایرانی به روسیه برای بکارگیری در جنگ علیه اوکراین، طرح این گونه ادعاها را هم زمان با سفر بایدن به سرزمین‌های فلسطین اشغالی، در راستای اهداف و اغراض سیاسی خاص خواند.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: موضع اصولی و صریح جمهوری اسلامی در مخالفت با جنگ و حمایت از توقف جنگ، همانند رویکرد دوگانه برخی کشورهای غربی مبتنی بر استاندارد دوگانه نیست.

رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: جمهوری اسلامی ایران کماکان به تلاش و مساعی جمیله خود در جهت پایان دادن به جنگ و حل سیاسی بحران اوکراین ادامه می‌دهد.

امیرعبداللهیان اظهار داشت: تهران آماده توسعه و گسترش همه جانبه روابط از جمله در عرصه‌های اقتصادی و کشاورزی با کی یف است.

دمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین نیز در این گفتگوی تلفنی، ضمن تشکر از مواضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مخالفت با جنگ، تاکید کرد: ما تداوم ارتباط وزرای خارجه ایران و اوکراین را که حتی در روزهای سخت آغاز جنگ برقرار شد، بسیار ارزشمند می‌دانیم.

وزیر خارجه اوکراین افزود: با شما موافقم که نباید اجازه دهیم اتهامات دیگران، روابط دوستانه کی یف و تهران را خدشه دار سازد.

وزیر امور خارجه اوکراین با اعلام آمادگی برای گسترش همه جانبه روابط فیمابین، آمادگی کیف برای گشودن فصلی نوین از روابط با تهران را اعلام کرد.

وی ضمن تبیین آخرین وضعیت جنگ در کشورش، از تلاش‌های تهران برای کمک به برقرای آتش بس و تمرکز بر راه حل سیاسی تشکر کرد.



وزیر امور خارجه اوکراین از امیرعبداللهیان جهت سفر به این کشور دعوت کرد.