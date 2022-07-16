به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز (شنبه) مناطقی در نوار غزه را هدف بمباران قرار دادند.
بنابر این گزارش در این حمله، یک پایگاه مقاومت در نوار غزه هدف قرار گرفته است.
منابع فلسطینی اعلام کردند که جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی با هشت موشک پایگاه شهدا النصیرات را هدف قرار داده اند.
گفته میشود مقاومت فلسطین با استفاده از ضدهوایی به حملات جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی واکنش نشان داده است.
گفتنی است بامداد امروز چندین فروند راکت از سوی غزه به شهرکهای صهیونیست نشین اطراف آن پرتاب شده بود.
«فوزی برهوم» سخنگوی حماس زمانبندی انجام تجاوز جدید رژیم صهیونیستی علیه غزه را معنا دار توصیف کرد و گفت: این حمله که پس از سفر بایدن به اراضی اشغالی، انجام شد بیانگر حجم بالای حمایتهای واشنگتن از رژیم صهیونیستی است.
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