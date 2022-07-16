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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۹:۲۳

در خرده‌فروشی‌های تهران؛

قیمت گوشت قرمز امروز ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱/ سردست گوسفندی ۱۴۶,۰۰۰ تومان

قیمت گوشت قرمز امروز ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱/ سردست گوسفندی ۱۴۶,۰۰۰ تومان

قیمت‌های گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می‌شود.

قیمت گوشت گوسفندی

نوع گوشت گوسفندی قیمت هر کیلوگرم
راسته گوسفندی با استخوان ۱۷۸,۵۰۰ تومان
ماهیچه گوسفندی ۲۰۵,۰۰۰ تومان
ران گوسفندی ۱۸۳,۷۵۰ تومان
سرسینه گوسفندی ۶۵,۰۰۰ تومان
کف دست گوسفندی ۱۸۵,۰۰۰ تومان
آبگوشتی ۱۱۷,۰۰۰ تومان
خورشتی گوسفندی ۲۸۳,۵۰۰ تومان
قلوه‌گاه گوسفندی ۱۴۰,۰۰۰ تومان
سردست گوسفندی ۱۴۶,۰۰۰ تومان
راسته مغز گوسفندی ۳۰۵,۰۰۰ تومان
گردن گوسفندی ۱۴۹,۰۰۰ تومان
شقه گوسفندی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت گوشت گوساله

نوع گوشت گوساله قیمت هر کیلوگرم
ران گوساله ۲۱۹,۰۰۰ تومان
سردست گوساله پاک کرده ۲۰۹,۰۰۰ تومان
راسته پاک کرده گوساله ۲۸۵,۰۰۰ تومان
خورشتی گوساله ۲۲۵,۰۰۰ تومان
قلوه گاه گوساله ۱۷۷,۰۰۰ تومان
فیله گوساله ۳۸۵,۰۰۰ تومان
قلم گوساله ۹,۹۰۰ تومان
ماهیچه گوساله ۲۱۵,۰۰۰ تومان
کد مطلب 5539177

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