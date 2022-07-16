قیمت گوشت قرمز امروز ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱/ سردست گوسفندی ۱۴۶,۰۰۰ تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مشاهدات میدانی از خردهفروشیهای سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت گوشت گوسفندی
|نوع گوشت گوسفندی
|قیمت هر کیلوگرم
|راسته گوسفندی با استخوان
|۱۷۸,۵۰۰ تومان
|ماهیچه گوسفندی
|۲۰۵,۰۰۰ تومان
|ران گوسفندی
|۱۸۳,۷۵۰ تومان
|سرسینه گوسفندی
|۶۵,۰۰۰ تومان
|کف دست گوسفندی
|۱۸۵,۰۰۰ تومان
|آبگوشتی
|۱۱۷,۰۰۰ تومان
|خورشتی گوسفندی
|۲۸۳,۵۰۰ تومان
|قلوهگاه گوسفندی
|۱۴۰,۰۰۰ تومان
|سردست گوسفندی
|۱۴۶,۰۰۰ تومان
|راسته مغز گوسفندی
|۳۰۵,۰۰۰ تومان
|گردن گوسفندی
|۱۴۹,۰۰۰ تومان
|شقه گوسفندی
|۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت گوشت گوساله
|نوع گوشت گوساله
|قیمت هر کیلوگرم
|ران گوساله
|۲۱۹,۰۰۰ تومان
|سردست گوساله پاک کرده
|۲۰۹,۰۰۰ تومان
|راسته پاک کرده گوساله
|۲۸۵,۰۰۰ تومان
|خورشتی گوساله
|۲۲۵,۰۰۰ تومان
|قلوه گاه گوساله
|۱۷۷,۰۰۰ تومان
|فیله گوساله
|۳۸۵,۰۰۰ تومان
|قلم گوساله
|۹,۹۰۰ تومان
|ماهیچه گوساله
|۲۱۵,۰۰۰ تومان
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