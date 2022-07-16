«آخرای اولین ماه پاییز» آماده نمایش شد/ جشن تولد برای کسی که نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه‌، فیلم کوتاه «آخرای اولین ماه پاییز» به تهیه کنندگی و کارگردانی حسام شیردل و نویسندگی حسام شیردل و حجت مرتاض هجری با پایان مراحل تدوین و صداگذاری آماده نمایش شد.

پوستر بین‌المللی فیلم کوتاه «آخرای ماه پاییز» همزمان با پخش جهانی آن با طرحی از حسام شیردل رونمایی شد.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: «مردی که نمی‌خواهد قبول کند همسرش از دنیا رفته است، هر روز که از خواب بیدار می‌شود برای او جشن تولد می‌گیرد.»

«آخرای اولین ماه پاییز» به صورت تک لوکیشن خردادماه ۱۴۰۱ طی ۲ روز در تهران جلو دوربین رفت.

حسام شیردل، حجت مرتاض هجری، ریحانه مرتضوی، علی اصفهانی، سارا خانجانی، مهدی فرج اللهی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

از دیگر عوامل فیلم عبارتند از مشاور پزشکی: محترم منش، دستیار کارگردان: فاطمه مرادی، مدیر فیلمبرداری: علی براری، دستیار فیلمبردار: رامین زمان، سیاوش اوجی، مهیار علیشاهی، صدابردار: محمد امین مقدم، دستیار صدا: اکبر رضایی، محمد فلاح، آهنگساز و پیانو: حجت مرتاض هجری، ویولن: مسعود نوروزی، برنامه ریز: پروا نریمانی، منشی صحنه: الناز اکبری، طراح گریم: امید شیرالی، مونا رها، مدیر تولید: ساغر مهرسازها، تدارکات: علی اصفهانی، بهرام درنگ، رضا کامکار، طراح صحنه و لباس: ساناز مجیدی، میلاد خوش رفتار، عکاس: سارا خانجانی، فیلمبردار پشت صحنه: امیر ناظم، حمل و نقل امیر شجاعی، یاسر هدایت، مجری طرح: صفیه سعیدی، روابط عمومی: نگار امیری.