واردات گندم ۵۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر هفته گذشته، جلال محمود زاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری عجیب عنوان کرد که علیرغم اینکه این‌ها (دولت) انکار می‌کنند اما من براساس تجربیاتی که دارم و سال‌ها در کمیسیون تخصصی و هیأت رئیسه کمیسیون حضور داشتم می‌گویم که این‌ها بیش از ۲۰ روز در بحث نهاده‌های دامی و کشاورزی و کالاهای اساسی مانند گندم روغن برنج شکر و … ذخیره ندارند.

این اظهارنظر در حالی است که اگر چه انتقادات گسترده‌ای در زمینه سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها در حوزه واردات و تأمین کالاهای اساسی از سوی بخش خصوصی و کارشناسان مطرح است اما همه بر این مساله اذعان دارند که واردات و تأمین کالاهای اساسی به اندازه کافی انجام شده و یا در حال انجام است ضمن اینکه بخشی از نیاز نیز از محل تولیدات داخل فراهم می‌شود.

افزایش ۵۳ درصدی واردات گندم

براساس آمار گمرک، میزان ثبت سفارش کالاهای اساسی از جمله برنج، گندم و شکر از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۱ تا ۳۱ خرداد همین سال به شرح ذیل است، ثبت سفارش برنج در سال ۱۴۰۱ معادل یک میلیون و ۷۸ هزار و ۳۸۷ تن، ثبت سفارش شکر در سال ۱۴۰۱ معادل ۷۶۹ هزار و ۶۵۴ تن و ثبت سفارش گندم در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۰۳ هزار و ۳۸۵ تن است همچنین وزن ترخیص برنج درسال ۱۴۰۱ معادل ۴۹۳ هزار و ۶۵۸ تن، شکر در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰۹ هزار و ۱۶۴ تن و همینطور گندم در سال ۱۴۰۱ معادل یک میلیون و ۳۵۱ هزار و ۴۰۹ تن بوده است که وزن ترخیص گندم با رشد ۵۳ درصدی و برنج با رشد ۵۸ درصدی همراه بوده اما در حوزه شکر این رقم ۷۲ درصد منفی است.

واردات روغن کاهش یافته اما تقاضای کاذب هم از بین رفته است

سخنگوی انجمن صنایع روغن نباتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اشاره کرد که در ۳ ماهه ۱۴۰۱ به میزان ۲۸۲ هزار تن روغن خام وارد کشور شده که نسبت به ۵۸۳ هزار تن سال گذشته ۵۲ درصد کاهش دارد ضمن اینکه ۱۰۰ هزار تن روغن نیز هم اکنون در بنادر کشور موجود است.

جمشیدی با اشاره به اینکه بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مصرف روغن در کشور به شدت کاهش یافته است، افزود: در واقع می‌توان گفت که تقاضای کاذب برای این کالا کنترل شده و با این شرایط هیچ مشکلی در تأمین روغن مورد نیاز کشور وجود ندارد و ذخایر کافی است.

به گفته وی، مصرف روغن نباتی در کشور از ماهانه ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تن به حدود ۱۲۰ هزار تن رسیده است.

سخنگوی انجمن صنایع روغن نباتی با اشاره به اینکه واردات نیز در حال انجام است، از سیاست گذاری و تصمیم گیری های دولت در این زمینه انتقاد کرد و گفت: به عنوان مثال در اردیبهشت ماه تصمیم گرفته شد که تعرفه واردات روغن نباتی صفر شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و حدود ۱۰۰ هزار تن انواع روغن نباتی توسط بخش خصوصی در بنادر رسوب کرده و منتظر ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص کاهش عوارض گمرکی است.

۷۰۰ هزار تن شکر در راه کشور است

در این راستا، بهمن دانایی، دبیر انجمن کارخانجات تولیدکننده قند و شکر نیز در گفتگو با خبرنگار انتقاداتی را درباره سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد اما با این حال به مردم این اطمینان خاطر را داد که مشکلی در بازار این کالا وجود ندارد و حتی عنوان کرد که این نگرانی وجود دارد شکر تولید داخل روی دست تولیدکنندگان بماند.

وی با اشاره به اینکه در آذر ماه ۱۴۰۰ بیش از ده‌ها بار مکاتبه کتبی و تلفنی با دفتر معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای برگزاری یک جلسه درباره تنظیم بازار شکر و واردات این کالا را داشتیم، گفت: متأسفانه هیچ جوابی به این همه مکاتبه انجمن داده نشد در حالی که انجمن کارخانجات تولیدکنندگان قند و شکر تنها تشکل تخصصی در این حوزه است.

دانایی با اشاره به اینکه همین بی توجهی‌ها منجر به تأخیر در واردات شکر به کشور شد، اضافه کرد: ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن شکر در حال خریداری و حمل به کشور است که این محموله‌ها در مرداد و شهریور که همزمان با فصل برداشت شکر داخل است وارد کشور می‌شود و نگرانی بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد که شکرهای تولید داخل روی دست تولیدکنندگان بماند.

کاهش شدید مصرف شکر در کشور

دانایی درباره اینکه با وجود تأخیر در واردات چرا در بازار داخل با کمبود مواجه نشدیم، گفت: مهمترین دلیل این مساله کاهش شدید مصرف شکر است به طوری که در سال‌های گذشته در چنین فصلی میزان مصرف شکر در کشور بین ۲۱۰ تا ۲۲۰ تن بوده اما در حال حاضر به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تن رسیده است.

مشکلی در تأمین نهاده‌های دامی وجود ندارد

همچنین یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه موجودی نهاده‌های دامی برای ۵۰ تا ۶۰ روز آینده کافی است، گفت: در صورتی که موانع و محدودیت‌های جاری در حوزه واردات این کالاها برطرف شود مشکلی نداریم ضمن اینکه در حال حاضر به دلیل کاهش تقاضای کل ناشی از افزایش ۶ برابری قیمت‌ها میزان مصرف در کشور نیز کمتر از گذشته است.

خرید بیش از ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان

در همین راستا، امروز مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از رشد ۳۰ درصدی میزان و افزایش ۲۰۲ درصدی ارزش گندم‌های خریداری شده در سال جاری نسبت به سال گذشته در کشور خبر داد و گفت: خرید تضمینی گندم تاکنون از ۵ میلیون تن فراتر رفته است.

همچنین عطاء الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه پیش بینی می‌کنید میزان تولید و خرید گندم در سالجاری چه میزان باشد؟، افزود: پیش بینی ما این است که میزان تولید گندم بین ۸.۵ میلیون تا ۹ میلیون تن باشد.

هاشمی اضافه کرد: همچنین برآورد ما این است که حدود ۶ تا ۶.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود.

وی تاکید کرد که میزان خرید تضمینی گندم بستگی مستقیم به نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران دارد.

به گزارش خبرنگار مهر براین اساس و با توجه به شرایط حساس کشور و بازارهای جهانی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود باتوجه به جایگاهی که دارند، در مطرح کردن این گونه مباحث بویژه موضوعات حساسی که مرتبط با امنیت غذایی کشور است، دقت عمل بیشتری داشته باشند چرا که اینگونه اظهار نظرها نتیجه‌ای جز تشویش اذهان عمومی و بر هم خوردن امنیت روانی جامعه ندارد، بخصوص اینکه بررسی وضعیت واردات و تأمین کالاهای اساسی نشان دهنده این است که مشکلی در این حوزه وجود ندارد.