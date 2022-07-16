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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۸

برای مقطع کارشناسی ارشد ۱۴۰۱؛

اعلام مهلت ثبت‌نام بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد

اعلام مهلت ثبت‌نام بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد

ثبت‌نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های پزشکی و غیر پزشکی سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی امروز ۲۵ تیرماه پایان می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، متقاضیان ثبت‌نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی تا امروز شنبه ۲۵ تیرماه فرصت دارند ثبت نام کنند.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت‌نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی به نشانی www.azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد، نسبت به خرید کارت اعتباری و انتخاب رشته/ محل‌های درخواستی در سامانه ثبت‌نام اقدام کنند.

ضروری است داوطلبان پس از انتخاب رشته / محل، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ کنند.

کد مطلب 5539337

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      تقریبا تمام واحدهای دانشگاه آزاد در تمامی رشته ها در تمامی مقاطع خالی است و داوطلبی ندارد . برای همین مدیران دانشگاه آزاد به شیوه های مختلف با آزمون ، بدون آزمون ، دوره های فراگیر ، دوره های شبانه ، استعدادهای درخشان ! ، ...... با تمدیدهای مختلف و مداوم در حال پذیرش همه هستند .

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