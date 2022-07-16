به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، متقاضیان ثبت‌نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی تا امروز شنبه ۲۵ تیرماه فرصت دارند ثبت نام کنند.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت‌نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی به نشانی www.azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد، نسبت به خرید کارت اعتباری و انتخاب رشته/ محل‌های درخواستی در سامانه ثبت‌نام اقدام کنند.

ضروری است داوطلبان پس از انتخاب رشته / محل، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ کنند.