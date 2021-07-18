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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۵۸

ویژه استعدادهای درخشان؛

ثبت‌نام بدون آزمون دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد آغاز شد

ثبت‌نام بدون آزمون دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد آغاز شد

ثبت نام بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) مقطع کارشناسی ارشد رشته های پزشکی و غیرپزشکی سال ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، به اطلاع متقاضیان ثبت نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی می رساند، ثبت نام از امروز یکشنبه ۲۷ تیر ماه آغاز و تا روز جمعه ۲۲ مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

داوطلبان با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته / محل های درخواستی اقدام کنند.

داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته/محل، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ کنند.

کد مطلب 5260830
مهتاب چابوک

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    نظرات

    • مهدی حجتی IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
      0 0
      پاسخ
      زمان ثبت نام کارشناسی ارشد با سوابق تحصیلی در دانشگاه های آزاد تا کی ادامه دارد؟؟؟؟

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