به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، مهمان‌های هفته سوم برنامه تلویزیونی «اقیانوس آرام» که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه روی آنتن شبکه دو می‌رود، به ترتیب حمیدرضا قجر (قصه‌گو)، یوسف اصلانی (خیر و مددکار)، نجم‌الدین شریعتی (مجری)، عباس جواهری (روانشناس) هستند.

فصل چهارم مجموعه تلویزیونی «اقیانوس آرام» به کارگردانی هادی نعمت اللهی و رضا محبی هر هفته از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت ۱۸ روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۱:۳۰ پخش می‌شود.

«اقیانوس آرام» با محور قرار دادن نوجوان‌ها تلاش می‌کند به دغدغه‌های هویتی آن‌ها پاسخ دهد و با بازگو کردن تجربیات نوجوانی افراد موفق به انتقال تجربه کمک کند.

فصل چهارم «اقیانوس آرام» به تهیه‌کنندگی هادی نعمت الهی، محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در ۵۲ قسمت تولید شده است.