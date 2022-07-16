به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، فریبرز عباسی در کارگاه وبیناری انتقال تجربیات استانها در زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی در اجرای سامانههای نوین آبیاری برگزار شد، گفت: در این راستا، دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای سامانههای نوین آبیاری به عنوان استانهای برتر انتخاب شدند.
وی ضمن تشکر از استانهایی که تجارب خود را در اختیار سایر استانها قرار دادهاند، افزود: بر اساس ارزیابیهای اولیه و بازدیدهای استانی، دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری بیشترین استفاده را از ظرفیت بخش خصوصی در احداث ایستگاههای پمپاژ کوچک، طرح انتقال آب با لوله و تجهیز سامانهها و داخل مزرعه داشتند که به عنوان استانهای برتر در این زمینه انتخاب شدند.
سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: مباحث آموزشی و ترویجی در روند خصوصیسازی، بخصوص در اراضی تجمیعی که دارای چندین بهرهبردار است، به منظور توجیه و اعتمادسازی بهرهبرداران، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی گفت: استانهایی که در زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی دارای تجارب کمتری هستند، از تجربه استانهای همجوار بهرهبرداری کنند و در چنین کارگاههایی که بیشتر جنبه مدیریتی دارد، مشارکت بیشتری داشته باشند.
عباسی قرارداد مناسب، نظارت بر حسن اجرای مشارکت، آموزش و ترویج و توجیه بهرهبردار را از شاخصهای کلیدی موفقیت سرمایهگذاری بخش خصوصی در اجرای سامانههای نوین آبیاری عنوان کرد.
در ادامه این کارگاه ضمن ارائه گزارش مدیران آب و خاک و امور فنی و مهندسی استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری، نمایندگان سرمایهگذاران و بهرهبرداران در دو استان مذکور نیز مباحث خود را مطرح کردند.
لازم به ذکر است در این کارگاه که به صورت وبیناری و توسط دفتر مجری طرح توسعه سامانههای نوین آبیاری برگزار شده بود، بیش از ۱۴۰ نفر از مدیران و کارشناسان ستادی و استانی آب و خاک حضور داشتند.
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