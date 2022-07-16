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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۵۹

برای پایان بلاتکلیفی انجام می‌شود؛

نشست سرنوشت‌ساز وزیر و ماجدی برای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال

نشست سرنوشت‌ساز وزیر و ماجدی برای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال

وزیر ورزش از نشست با سرپرست فدراسیون برای تعیین تکلیف سرمربی تیم ملی فوتبال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته حمید سجادی قرار است امروز بعدازظهر نشستی بین وزیر ورزش و میرشاد ماجدی برگزار شود تا طی آن شرایط انتخاب سرمربی تیم ملی بررسی شود.

براساس بررسی‌هایی که در فدراسیون فوتبال صورت گرفته است، کمیته فنی رأی به برکناری دراگان اسکوچیچ داد اما اعضای هیأت رئیسه برای اعلام نظر نهایی تصمیم گیری را به روزهای آینده موکول کرد.

حمید سجادی وزیر ورزش در این مورد گفت: امروز جلسه مهمی با آقای ماجدی خواهیم داشت تا دو دیدگاهی که در فدراسیون فوتبال وجود دارد را بررسی کنیم و تصمیم نهایی را در مورد تیم ملی بگیریم. ما دخالتی در مسائل فنی فدراسیون فوتبال نخواهیم داشت اما به عنوان حمایت کننده در کنار فدراسیون فوتبال خواهیم بود.

کد مطلب 5539570

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