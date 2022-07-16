به گزارش خبرنگار مهر، به گفته حمید سجادی قرار است امروز بعدازظهر نشستی بین وزیر ورزش و میرشاد ماجدی برگزار شود تا طی آن شرایط انتخاب سرمربی تیم ملی بررسی شود.

براساس بررسی‌هایی که در فدراسیون فوتبال صورت گرفته است، کمیته فنی رأی به برکناری دراگان اسکوچیچ داد اما اعضای هیأت رئیسه برای اعلام نظر نهایی تصمیم گیری را به روزهای آینده موکول کرد.

حمید سجادی وزیر ورزش در این مورد گفت: امروز جلسه مهمی با آقای ماجدی خواهیم داشت تا دو دیدگاهی که در فدراسیون فوتبال وجود دارد را بررسی کنیم و تصمیم نهایی را در مورد تیم ملی بگیریم. ما دخالتی در مسائل فنی فدراسیون فوتبال نخواهیم داشت اما به عنوان حمایت کننده در کنار فدراسیون فوتبال خواهیم بود.