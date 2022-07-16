به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین کثیرلو عصر شنبه در دیدار با مدیرکل و معاونین امور مالیاتی استان اردبیل با تاکید بر قانونمداری و فرهنگسازی مردم در رابطه با موضوعات مالیات اظهار کرد: بکارگیری فناوریهای نوین علاوه بر کاهش زمان رسیدگیها در انجام فرایند امور، به طور چشمگیری روزنههای فرار متخلفان مالیاتی را کاهش میدهد.
وی با بیان اینکه انجام اقدامات فرهنگی در کنار استفاده از ظرفیتهای نوین فناوری موجب پیشگیری از وقوع جرم میشود، گفت: در بحث اخذ مالیات اگر شفاف سازی و آگاهی دهی مطلوبی به مردم ارائه شود که مالیات اخذ شده برای توسعه، آبادانی و برای زیرساختهای حیاتی هزینه میشود بیشک مقاومتی در پرداخت مالیاتها بسیار کم خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: یکی از ضروریتهایی که موجب بهرهمندی بیشتر از این ظرفیت میشود بکارگیری نیروهای متخصص و متعهد است که در این خصوص هم برگزاری دورههای مداوم و مستمر آشنایی کارکنان با سیستمهای نوین از عوامل تأثیر گذاری است که باید مورد توجه مسئولان متولی قرار گیرد.
حجتالاسلام کثیرلو همچنین با تاکید بر لزوم نظارت بر زیر مجموعهها گفت: باید به طور دقیق، صحیح، عادلانه و قانونی از صنوف مختلف مالیات اخذ شود و ضروری است تا متخلفان به ویژه دانه درشتهایی که به روشهای مختلف سعی در فرار مالیاتی دارند در سریعترین زمان ممکن به مراجع قضائی معرفی شوند تا مطابق با قانون با آنان برخورد شود.
وی با بیان اینکه همکاری کلیه دستگاهها با امور مالیاتی استان یک ضرورت است تاکید کرد؛ در صورتی که پرونده مربوط به تضییع حقوق بیت المال وارد سیستم قضائی شد دستگاه قضائی سعی میکند در سریعترین زمان ممکن به آن رسیدگی کند لذا در خصوص متخلفان مالیاتی نیز باید امور مالیاتی نیز با حساسیت و دقت تمام ضمن گزارش تخلف با جدیت آن را پیگیری نماید.
به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل امور مالیاتی استان نیز در این دیدار با ارائه گزارش عملکرد از اقدامات دستگاه قضائی در پشتیبانی و حمایت از اقدامات قانونی امور مالیاتی استان اردبیل قدردانی کرد.
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