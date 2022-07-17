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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۵۵

مربی جدید پرسپولیس در تمرینات حاضر شد

مربی جدید پرسپولیس در تمرینات حاضر شد

دستیار جدید برای مربی بدنساز پرسپولیس در نظر گرفته شد تا در تمرینات پیش فصل این تیم حضور پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، طبق هماهنگی‌های باشگاه و کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس، حسن تشکری‌کیا به عنوان دستیار بدنساز پرسپولیس در کنار «په په لوسادا» مربی بدنساز خارجی سرخپوشان انتخاب و مشغول به فعالیت شد.

وی که چند روزی در کنار تیم حضور داشت، رسماً به عنوان دستیار بدنساز در تیم فوتبال پرسپولیس فعالیت خواهد کرد.

تشکری‌کیا سابقه حضور چندین سال در تیم‌های بسکتبال از جمله؛ تیم ملی بسکتبال ایران، تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال ایران، تیم ملی بسکتبال بانوان چین، همینطور باشگاه‌های کینگدائو، سیچوان و نانجینگ چین و باشگاه بستکتبال مهرام ایران را در کارنامه دارد و سابقه کسب چند قهرمانی در لیگ‌های مختلف را دارد.

وی پیش از این مربی بدنساز، مربی اصلاح حرکات ورزشی و فیزیولوژیست ورزشی بوده و تقریباً ۱۵ سال در این زمینه در ورزش فعالیت می‌کند.

کد مطلب 5540589

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