انگلیس: حجم حملات روسیه کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، وبسایت وزارت دفاع انگلیس در گزارش روزانه خود از جنگ اوکراین مدعی شد عملیاتهای تهاجمی ارتش روسیه هم در تعداد و هم در وسعت همچنان روندی کاهشی دارد.
وزارت دفاع انگلیس در جمعبندی خود از تحولات میدانی روز شنبه جنگ اوکراین اینگونه نوشته: اندازه و حجم عملیاتهای تهاجمی ارتش روسیه همچنان کاهشی است. درگیریها در غرب شهر لیسیچانسک، بر مناطق سیوِرسک و باخموت متمرکز شده بود. در حالیکه روسیه ادعا میکند اوایل هفته وارد مناطق پیرامونی شهر سیورسک شده است».
در این بیانیه همچنین ادعا شده روسیه برای مصارف داخلی و تقویت روحیه نظامیان خود، پیش از این نیز ادعاهایی درباره موفقیتهای میدانی اعلام کرده است.
جمعبندی وزارت دفاع انگلیس از اوضاع کنونی در اوکراین در حالی منتشر میشود که ساعاتی پیش ارتش اوکراین اعلام کرد ارتش روسیه تحرکات خود را افزایش داده و در حال آمادهشدن برای عملیاتها و حملات جدید است.
«وادیم اسکیبیتسکی»، سخنگوی اطلاعات نظامی اوکراین در اینباره افزود: ما افزایش گلولهباران (ارتش روسیه) در خطوط تماس و در کل خط مقدم را میبینیم. استفاده از بالگردهای تهاجمی و استفاده از هوانوردی تاکتیکی افزایش یافته است. در واقع فعالیت و تحرکات دشمن در خط مقدم تشدید شده که به وضوح آمادهسازی برای انجام مراحل بعدی تهاجم را نشان میدهد.
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