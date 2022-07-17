برگزاری مراسم جشن عید غدیر در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

علی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مراسم جشن عید غدیر خم به مدت ۱۰ شب در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار می‌شود.

وی افزود: در محل برگزاری این مراسم جشن حدود ۸۰ موکب و غرفه مختلف فرهنگی، مذهبی، پذیرایی و سرگرمی برای بازدیدکنندگان وجود دارد.

رئیس ستاد احیای امر غدیر استان مرکزی بیان کرد: ستاد احیای امر غدیر طبق سنوات سال گذشته در اوج پیک پنجم کرونا با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی پذیرای مردم بود و امسال هم با همکاری اعضای شورای شهر اراک، شهرداری و فرماندار اقدام به برپایی این مواکب کردند.

عزیزی ادامه داد: هدف از برپایی این جشن ۱۰ روزه این است که برنامه غدیر به عنوان یک مؤلفه هویتی برای مردم شهر اراک در کشور ثبت شود و شهر اراک تنها شهری است که برای غدیر خم به مدت ۱۰ شب جشن برگزار می‌کند.

وی با اشاره به استقبال پرشور مردم از این مراسم‌ها گفت: در سال گذشته بیش از ۸۰ هزار نفر بازدید کننده داشتیم و امسال در چند روز اول این مراسم حدود ۶۰ هزار بازدید کننده داشته است.

رئیس ستاد احیای امر غدیر استان مرکزی تصریح کرد: در این مراسم به کودکان و نوجوانان و مادران به عنوان ستون خانواده توجه ویژه شده است و مواکب مختلف فرهنگی برای این مخاطبان در نظر گرفته شده است.

عزیزی در پایان گفت: این نمایشگاه از چهارشنبه ۲۲ تیر ماه شروع شده و تا ۳۱ تیر ماه ادامه دارد و از ساعت ۱۹ تا ۲۱ مواکب‌ها فعالیت می‌کنند و بعد از نماز مغرب نیز نمایش میدانی «آینه در آینه» به اجرا در می‌آید.