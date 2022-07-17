کتاب «غدیر از بیان علی بن موسی الرضا (ع)» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی همزمان با عید سعید غدیر، کتاب «غدیر از بیان علی بن موسی الرضا (ع)» برگرفته از بیانات ارزشمند حضرت رضا (ع) در سفر خود به خراسان در روز عید غدیر خم را معرفی کرد.

«غدیر از بیان علی بن موسی الرضا (ع)» عنوان اثری است که به همت بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی منتشر شده است و دربردارنده بیانات ارزشمند حضرت رضا (ع) در سفر خود به خراسان در روز عید غدیر خم است.

این کتاب که به سفارش اداره امور فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت زائران به چاپ رسیده، توسط احمد آقایی از پژوهشگران بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی منتشر شده است.

اثر حاضر مشتمل بر موضوعاتی چون خطبه حضرت علی (ع) در غدیر، به روایت حضرت رضا (ع)، گواهی به یگانگی خدا و نبوت محمد (ص)، هادیان بشر پس از پیامبر (ص)، جمعه و غدیر دو عید بزرگ برای مؤمنان، تفسیر «غدیر»، علی (ع) نگران افراط‌ها و تفریط‌ها و پیام غدیر برای دوستان حضرت علی (ع) است.

در بخشی از این اثر آمده است: غدیر خم به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای جهان اسلام شناخته می‌شود که در طول تاریخ از سوی مورخان و مفسران به گونه‌های مختلف تعبیر شده است. اهل بیت پیامبر (ص) و امامان بر حق شیعه، به منظور دور نگه داشتن این واقعه از خطر فراموشی از هر فرصتی استفاده و احادیث و روایات بسیاری را نقل کرده‌اند تا خاطره گرامی آن روز را زنده نگه دارند.

همچنین در بخش دیگر آورده شده، از بین احادیث و روایات نقل شده آنچه که ما را با اهمیت واقعه غدیر و نقش عظیم و سرنوشت‌ساز آن در هدایت و نیکبختی بشر آشنا می‌سازد، روایت امام علی بن موسی الرضا (ع) از خطبه حضرت علی (ع) در غدیر خم است که به تفصیل در کتاب «غدیر از بیان علی بن موسی الرضا (ع)» تشریح و تفسیر شده است.

در بخشی از این اثر به پیام «غدیر» اینگونه اشاره شده است: حضرت رضا (ع) بیان می‌دارند: «هرچند «علی راه خداست» اما در راه متوقف نشوید، زیرا راه برای پیمودن و رسیدن به مقصد متعالی هستی است»؛ ایشان تأکید دارند که تفسیر قرآن، سنت پیامبر (ص)، معرفت دینی و شیوه زندگی را از علی (ع) بیاموزید تا در پیشگاه الهی گرفتار شرک و کفر نشوید. ایشان این روز را با اهمیت و پر فضیلت تر از روزهای دیگر می‌دانند، زیرا در این روز فرج و گشایش بزرگی حاصل شده که مشکلات و نابسامانی‌ها را مرتفع ساخته است.