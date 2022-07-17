کمیته بدوی متولی بررسی مدارک انتخابات فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به برخی اخبار منتشر شده در خصوص بررسی مدارک و شرایط ثبت نام کاندیداهای انتخابات هشتم شهریور ماه اعلام می‌گردد کمیته بدوی انتخابات مسئولیت بررسی مدارک و روند ثبت نام در انتخابات را بر عهده دارد و هرگونه اطلاع رسانی در این زمینه با اعلام و تأیید این کمیته پس از طی مراحل و فرایند لازم از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال انجام خواهد شد.

بر این اساس اخبار منتشر شده در خصوص رد یا پذیرش مدارک و روند ثبت نام نامزدها پیش از اعلام کمیته بدوی انتخابات مورد تأیید قرار ندارد.