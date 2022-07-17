حرم مطهر رضوی آماده میزبانی ویژه از زائران عید غدیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت عید غدیر، حرم رضوی آماده میزبانی از زائران و مجاوران است و تمامی خادمان این بارگاه مقدس، تمام توان خود را به کار گرفتهاند تا به شکلی شایسته از میهمانان این ایام پذیرایی کنند.
زائران با نشستن پای سفرههای اکرام رضوی، مجاوران محروم با دریافت غذای نذری، کودکان با جشنهای رواق کودک و مادران و دختران با برنامههای ویژه در رواقهای دارالحجه و حضرت زهرا (س) از برکت غدیر متنعم و بهرهمند شدهاند.
توزیع غذای نذری، اطعام نیازمندان، برگزاری جشنهای فرهنگی و مذهبی، آذین بندی، گلآرایی و مولودیخوانی، تنها بخشی از برنامههای در نظر گرفتهشده طی این ایام است.
جشنها، حلقههای معرفت، جلسات پرسمان دینی
مصطفی فیضی، مدیر عالی حرم مطهر رضوی درباره جزئیات این برنامهها میگوید: به مناسبت عید سعید غدیر، در تمامی رواقها و صحنهای حرم مطهر رضوی ویژه برنامههای فرهنگی مذهبی متعددی در نظر گرفته و از چند روز قبل جشنها و جُنگهای شادمانه ویژه کودکان و بزرگسان، حلقههای معرفت، میز خدمت پاسخگویی، پرسمان دینی، سلسله نشستهای دین، نشاط، زندگی و … در حال برگزاری است.
مدیر عالی حرم مطهر رضوی به برنامههای پیشبینی شده برای شب و روز عید غدیر هم اشاره کرد و گفت: مراسم ویژه شب و شام عید غدیر در صحن پیامبر اعظم (ص) با سخنرانی حجج اسلام، محمد رضا رنجبر، علیرضا پناهیان و حسینعلی سعدی و مدیحه سرایی ذاکران خاندان عصمت و طهارت (ع) برگزار میشود. همچنین همزمان با اجرای مراسم صحن پیامبر اعظم (ع)، در صحن غدیر نیز برای زائران غیر ایرانی مراسم جشن با شکوهی دایر خواهد شد.
وی افزود: در سالروز عید غدیر خم نیز از ساعت ۱۱ صبح، مراسم جشنی با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمد وحیدی و مدیحهسرایی ذاکران تدارک دیده شده است.
به گفته فیضی، مراسم جشن ویژه بانوان نیز در رواقهای دارالحجه و حضرت زهرا (س) برگزار میشود که شامل سخنرانی، مدیحهسرایی، حلقه معرفت، مسابقه و پاسخگویی به سوالات و شبهات خواهد بود.
جُنگهای شاد برای کودکان پایگاههای سیار
مدیر عالی حرم مطهر رضوی افزود: در شب و روز عید غدیر، پایگاههای سیار کبوتران با اجرای جُنگهای شاد میزبان زائران خردسال حرم مطهر رضوی خواهد بود و به صورت ویژه مسابقه فرهنگی «خبر بزرگ»، برگزار خواهد شد که به ۱۱۰ نفر برگزیده هدایای متبرک حرم تقدیم میشود.
توزیع ۲۰ هزار غذای متبرک در حاشیه شهر
وی در ادامه به پخت و توزیع ۲۰ هزار پرس غذای گرم در مناطق حاشیه شهر مشهد همزمان با این ایام مبارک اشاره و تصریح کرد: طی ۱۰ روز دهه ولایت، روزانه ۲ هزار پرس غذای متبرک بین مجاوران محروم توزیع شده است تا شام عید غدیر ادامه خواهد داشت.
روزانه ۱۵ هزار نفر، مهمان سفرههای اکرام حرم
فیضی افزود: همچنین در قالب طرح سفرههای اکرام رضوی به مدت ۵ شب از تاریخ ۲۳ تیرماه هر شب ۳ هزار پرس در مجموع ۱۵ هزار پرس در صحن امام حسن مجتبی (ع) میان زائران عزیز توزیع خواهد شد و علاوه بر آن روزانه ۱۲ هزار زائر در وعده شام و ناهار در مهمانسرای حضرت پذیرایی میشوند.
سفره ویژه برای کودکان زائر
مدیر عالی حرم مطهر رضوی گفت: برای نخستین بار در رواق کودک حرم مطهر رضوی با مشارکت خیرین در روز عید غدیر سفره اطعام برای زائران کودک گسترده میشود و کودکان عزیز پس از اجرای مراسم جشن عید، ناهار را میهمان سفره کرامت رضوی خواهند بود. ضمن اینکه در این ایام، روزانه ۹۰ هزار نفر در چایخانههای حضرت پذیرایی میشوند و ۴۰۰ هزار کیک و ۸۰۰ هزار شربت برای میزبانی از آنها تدارک دیده شده است.
آذینبندی ویژه صحن و سرای رضوی
وی در ادامه، گل آرایی و نماآرایی حرم مطهر رضوی با ۲۳۰ هزار شاخه و بوته گل در ۲۵ نقطه حرم مطهر رضوی، نصب ۱۲۹۴ متر مربع کتیبه بزرگ در سردرب ایوانها، کتیبه دیواری و پرچم رنگی، چراغانی را از دیگر اقدامات حرم مطهر رضوی در این ایام برشمرد.
افزایش خدمات زائربر و صندلی چرخدار
فیضی همچنین به افزایش ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به تعداد ۲۷ پایگاه امدادی و ۱۱ آمبولانس، افزایش ۲۵ زائربر در رینگ داخل و بیرون حرم مطهر، افزایش نیروی گشت صندلی چرخدار به تعداد ۱۵۰ نفر، افزایش ویلچرهای خود خدمتی به تعداد ۳۰۰ دستگاه اشاره کرد و گفت: در این ایام دفاتر امانات و دفاتر پیدا شدگان با نیروهای فوق العاده به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند و بخش تسهیلات و امداد و فرش آرایی حرم جهت رفاه حال زائرین ۲۴ ساعته در خدمت زائران و مجاوران هستند.
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