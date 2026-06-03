احسان مهدی مجری تلویزیون، دوبلور و بازیگر با اشاره به ویژه برنامه ای که قرار است روز عید غدیر برای کودکان اجرا کنند به خبرنگار مهر بیان کرد: روز عید غدیر، من به همراه شخصیت ننه نقلی و تیم مجموعه «ماجراهای نوید» از حدود ساعت ۱۶ تا ۲۱ در میدان آزادی میزبان بچه ها هستیم و مهمانان مختلفی از میان هنرمندانی داریم که در حوزه کودک کار کرده اند.

وی با اشاره به مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر عنوان کرد: بچه ها هم به همراه بزرگسالان اتفاقات مختلفی را در یک سال اخیر پشت سر گذاشته اند، این فضای ملتهب روی آنها هم تاثیر داشته و به نظرم این جشن مثل جایزه و هدیه ای برای آنها می ماند. بچه ها هم در این مدت شرایطی را تحمل کردند، کنار بزرگترها بودند و الان این بزرگترین جشن مسلمانان که با رویدادهایی مثل شهربازی کیلیومتری و ... همراه است می تواند آنها را شاد کند.

بازیگر و مجری «سر سفره خدا» با اشاره به روزهای جنگ که در حال کار بوده است، گفت: از بزرگترها می خواهم در روز غدیر دل به دل بچه ها بدهند و به خاطر بچه هایشان بیرون بیایند. ما سعی کردیم در دل جنگ کار کنیم، در ایام جنگ برنامه «سر سفره خدا» را داشتیم و سعی کردیم همان زمان هم آرامش را برای کودکان حفظ کنیم.

وی در پایان با اشاره به برنامه «محفل» نیز بیان کرد: چهلم کودکان میناب را در خیابان حجاب با برنامه «محفل» روی استیج رفتیم درحالی که جنگنده روی سر ما بود. همه اینها را برای کودکان انجام دادیم. خاطرم هست زمانی که روی آنتن برنامه داشتیم از پدر و مادرها می شنیدیم که می گفتند تمام دلخوشی کودکانشان دیدن همین برنامه هاست که برای بچه ها تولید می شود و به حال خوب آنها توجه دارد.