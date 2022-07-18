اباذر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با هدف ساماندهی، ارتقا و رشد مبلغان دینی و محتوای تبلیغ دینی تشکیل شده و ماموریت عمده آن حول این محور انجام میشود، گفت: در همین راستا با توجه به ظرفیت عظیمی که در حوزه علمیه به ویژه در طلاب نحصیل کرده و کسانی که دورههای تخصصی چه در محیط دانشگاهی و چه در محیط مراکز تخصصی حوزه طی کردهاند، بر اساس این ظرفیت اقدام به ساماندهی مبلغان در عرصههای تبلیغ تخصصی میکند.
وی با یادآوری اینکه این ایده شکل گرفته است که ما در کنار تبلیغ عمومی که در مناسبتهای مذهبی انجام میشود و مبلغان به فراخور نیازهای جامعه صحیتهایی را انجام میدهند و تلاش میکنند تا معارف دینی را تبیین کنند، در حوزههای تخصصی نیز ورود جدیتر و دقیقتری را داشته باشند، افزود: به همین خاطر ادارهکل تبلیغ تخصصی در دفتر از سال ۹۸ شکل گرفت، هر چند قبل از آن در قالب دفتر نیز فعال بوده و خوشبختانه از آن روز تا به امروز قریب به ۴۰ رشته تخصصی مبلغان تقسیمبندی و ساماندهی شدهاند و این تعداد رشته امروز در سه محور تبیین معارف اسلامی و انقلاب و نیز بحث مقابله با فرق انحرافی و … است.
این مسئول با اشاره به اینکه محور دیگر این فعالیتها مربوط به مباحث تربیتی است که در حوزه تربیت دانشآموزی و مباحث تربیت دینی کودک و نوجوان و مباحث مشابه، این محور تخصصهایی را در برمیگیرد، تصریح کرد: محور سوم مربوط به آسیبهای اجتماعی و امداد فرهنگی است که در این حوزه مباحث خانواده، زیست عفیفانه، اعتیاد، زندانیان و آسیبدیدگان اجتماعی مورد توجه هستند.
جعفری ادامه داد: از منظر ظرفیت نیروی انسانی با توجه به اینکه بحث تخصصها از نظر ما از اهمیت زیادی برخوردار بود و احراز تخصص و توانمندی علمی و نیز توانمندی مهارتی و فعالیت مبلغانی که قرار بود در این عرصه ساماندهی شوند، اهمیت داشت، تاکنون قریب به ۲۵۰۰ نفر در ۴۰ رشته ساماندهی شدهاند.
وی با اشاره به اینکه وظیفه ما ساماندهی ظرفیتها در مرحله اول و سپس پر کردن نیازهای میدان است، اظهار کرد: متاسفانه در همه حوزهها به ویژه در حوزه آسیبهای اجتماعی نیاز میدان، نیاز زیادی است و این در حالی است که شاهد وفور و گسترش آسیبهای اجتماعی هستیم، به همین خاطر میتوان گفت که محدودیتی از نظر ساماندهی نیروی انسانی نداریم، هر چند در به کارگیری نیروی انسانی همواره محدودیتهای بودجهای را مدنظر قرار میدهیم.
جعفری با بیان اینکه به لحاظ استانداردسازی، این ساماندهی فقط مختص قم نبوده و همه مبلغان سراسر کشور را نیز شامل میشود، خاطرنشان کرد: در برخی از رشتهها از جمله روانشناسی با توجه به اینکه حساسیتهای خاصی از جانب حوزه و جامعه وجود دارد، تاکید بر این بوده از متخصصانی که در این رشتهها پذیرش میشوند، حتماً باید دارای مدرک ارشد یا دکتری باشند.
مدیرکل تبلیغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بیان کرد: به همین خاطر به طور مشخص در این رشته، شرط بر داشتن مدرک ارشد یا دکتری است اما در برخی از رشتهها از جمله موضوع اعتیاد که معادل آکادمیک برای آن نداریم، در این راستا با دورههایی که خود مجموعه دفتر و مرکز آموزشهای کاربردی برگزار میکند، مبلغان را جذب میکند.
جعفری با تاکید بر ضرورت تداوم این فعالیتها به ویژه در حوزه تبلیغ تخصصی و با یادآوری اینکه ساماندهی ظرفیتهای تبلیغی یکی از ماموریتهای اصلی این دفتر به شمار میرود، عنوان کرد: طی چهار دهه گذشته عهدهدار تبلیغ عمومی بوده و این فرآیند در دهههای مختلف مستمر بوده است. بحث تبلیغ تخصصی نیز جزو ماموریتهای اصلی این دفتر بوده و تلاش خواهد شد ساماندهی ظرفیتهای تبلیغی را به طور مستمر و به عنوان یک برنامه جاری داشته باشیم.
وی با یادآوری اینکه در کنار ساماندهی تبلیغ برای مبلغان، بحث فعالسازی و حمایت از فعالیتها یا به کارگیری این ظرفیتهای تبلیغی نیز به صورت جدی مد نظر دفتر است، متذکر شد: به همین خاطر در کنار اداره جذب و ساماندهی مبلغان، اداره دیگری را با عنوان اداره اعزام تبلیغ تخصصی داریم که از این ظرفیتهای شناسایی شده به حسب درخواستهایی که نهادهای مختلف و یا مجموعههای مردمنهاد دارند، نهادهای مختلف با توجه به شناختی که از ظرفیتهای این دفتر پیدا کردهاند، سعی میکنیم با زمینهسازی و بسترسازی برای فعالیت این قشر و در برخی موارد با حمایت و پرداخت حقالتبلیغ، ظرفیت و پتانسیلی را که وجود دارد، به کار بگیریم.
مدیرکل تبلیغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در ادامه از راهاندازی میز تخصصی در این دفتر خبر داد و با بیان اینکه برای حوزههای مختلف از جمله فرق که رصد مناسبی برای آن صورت گرفته، متناسب با رصد، فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی انجام میشود، گفت: این در حالی است که ما خود را محدود به این موارد نکردیم و حسب تقاضا و درخواست خود مسئولان و نهادهای فعال منطقهای نیز اقداماتی را انجام میدهیم.
مبلغین تخصصی در قالب گروههای تبلیغ تخصصی در رشتههای مربوط به خود ساماندهی شدهاند
جعفری با یادآوری اینکه کار دیگری که در حوزه رصد انجام میشود، مربوط به خود گروههای تبلیغی که ساماندهی شدهاند، است، افزود: در حال حاضر مبلغین تخصصی در قالب گروههای تبلیغ تخصصی در رشتههای مربوط به خود ساماندهی شدهاند و تا به امروز تقریباً ۹۵ گروه تبلیغی داریم که بدون شک تعداد این گروهها افزایش پیدا خواهد کرد و خود این گروهها حسب تخصصی که کسب میکنند، معمولاً اطلاعات آماری خوبی دارند.
مدیرکل تبلیغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در پاسخ به این سئوال که بیشترین درخواست از این مجموعه مربوط به کدام حوزه است، اظهار کرد: حوزه خانواده و تحکیم خانواده به خاطر زیاد بودن نیازهای این عرصه، درخواستهای زیادی نیز دارد. همچنین با توجه به اینکه خدمات روانشناسی و مشاوره هزینه زیادی داشته و در بسیاری از موارد کارگشا نیست، و سعی میکنند به این مجموعه که مذهبی و دینی است، اعتماد کنند.
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