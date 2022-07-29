روستای «کوثر ریز» رفسنجان فوری تخلیه شود

حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ساعاتی قبل بارندگی در ارتفاعات شروع شده و سیل از سمت راویز به طرف روستای کوثر ریز سرازیر شده است و خطر وارد شدن سیلاب به روستاهای در مسیر سیل وجود دارد.

وی خواستار تخلیه فوری روستای کوثر ریز شد و گفت: مردم در محل‌های امنی که در نظر گرفته شده و امداد گران راهنمایی می‌کنند مستقر شوند.

وی گفت: روستاهای دیگر در مسیر رودخانه نیز باید تخلیه شوند که شامل شفیع پور، سعید آباد، ناصریه، همت آباد، نعمت آباد، گلشن، عباس آباد، امین، شهرک عباس آباد، حسن آباد نواب، و کشکوئیه می‌شود.