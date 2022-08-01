۴۱۰میلیارد تومان به زیرساخت عشایری کهگیلویه وبویراحمد تخصیص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حاجی زاده اظهار داشت: جاده‌های عشایری لنده نیازمند بهسازی و زیرسازی است، ضمن اینکه آب پایدار و سیار از دیگر نیازمندی‌های عشایر است.

وی به بارش‌های سیل‌آسای اخیر لنده اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشیده شد رسیدگی اولیه انجام شد و اقلامی مثل چادر، پتو، موکت و سایر اقلام امدادی میان سایر خانوارهای عشایری توزیع می‌شود.

وی با اشاره به حضور اکیپ پزشکی در منطقه کوه سیاه، گفت: پزشکان منزل به منزل افراد را رایگان چکاب کردند و دارو در اختیار آنها قرار گرفت.

معاون عمرانی استانداری با بیان اینکه بیشترین خسارت سیل به بخش کشاورزی بوده، گفت: نماینده ویژه وزیر جهاد کشاورزی برای برآورد خسارت سیل به این بخش در استان حضور یافته است.