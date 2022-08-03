جلسه علنی آغاز شد/طرح تأمین نیروی انسانی آموزش وپرورش در دستورکار

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی اصلاح بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

انتخاب یک نفر از کمیسیون انرژی جهت عضویت در شورای عالی انرژی

گفتنی است، یک ذاکر اهل بیت (ع) در صحن علنی مجلس پیش از آغاز رسیدگی به دستور کار جلسه به مناسبت ایام عزاداری امام حسین (ع) در دهه اول محرم به مرثیه سرایی پرداخت.