  1. سیاست
  2. مجلس
۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۸:۲۶

به ریاست قالیباف؛

جلسه علنی آغاز شد/طرح تأمین نیروی انسانی آموزش وپرورش در دستورکار

جلسه علنی آغاز شد/طرح تأمین نیروی انسانی آموزش وپرورش در دستورکار

جلسه علنی مجلس به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد و بررسی طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش در دستورکار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی اصلاح بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

انتخاب یک نفر از کمیسیون انرژی جهت عضویت در شورای عالی انرژی

گفتنی است، یک ذاکر اهل بیت (ع) در صحن علنی مجلس پیش از آغاز رسیدگی به دستور کار جلسه به مناسبت ایام عزاداری امام حسین (ع) در دهه اول محرم به مرثیه سرایی پرداخت.

کد مطلب 5554677
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها