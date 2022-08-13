تولید حسگر فیبر نوری برای مقابله با زخم بستر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، زخم‌های پوستی مشهور به زخم بستر تهدیدی بالقوه برای زندگی هستند و یک حسگر جدید با استفاده از نور پراکنده می‌تواند به جلوگیری از تشکیل آنها کمک کند.

این حسگر که توسط گروهی از محققان در دانشگاه استرالیای جنوبی ساخته شده است، از یک فیبر نوری نازک و ارزان قیمت تشکیل شده است که تعدادی از آنها در سطح تشک تخت تعبیه شده‌اند.

بیمار تنها باید بر روی آن فیبرها دراز بکشد. این فیبرها نسبت به دستگاه‌های نظارت بر بیمار که باید به بدن خود او چسبانده شوند، تنظیمات ساده‌تر و مزاحمت کمتری دارند و در مقایسه با سیستم‌های نظارت بر بیمار مبتنی بر استفاده از دوربین که در حال حاضر استفاده می‌شود، حریم خصوصی افراد را کمتر به خطر می‌اندازند.

نور از انتهای هر فیبر وارد شده و از طرف دیگر خارج می‌شود. با تجزیه و تحلیل چگونگی تاثیرپذیری نور از فیبر - که به خاطر حرکات بیمار تغییر می‌کند - می‌توان تشخیص داد آیا فرد بیمار برای مدت طولانی ثابت بوده یا خیر. علاوه بر این، ضربان قلب و تعداد موارد تنفس بیمار نیز قابل نظارت است.

دکتر استفان وارن اسمیت، محقق ارشد این طرح گفت: «حسگر فیبر نوری که ما استفاده می‌کنیم طوری طراحی شده که وقتی نور از ورودی به خروجی آن می‌رود، در مسیرهای مختلفی در درون فیبر نوری حرکت می‌کند. این مسیرها همگی از نظر طول کمی متفاوت هستند که منجر به شکل گیری یک الگوی نور پیچیده در خروجی می‌شود و به عنوان یک حسگر قابل استفاده است.»

امید است که این فناوری پس از توسعه بیشتر، برای هشدار دادن به پرستاران در مورد بیمارانی استفاده شود که برای مدت طولانی در یک موقعیت باقی مانده‌اند و نیاز به تعویض شرایط در بستر دارند. این حسگرها همچنین می‌توانند در مورد بدتر شدن علائم حیاتی افراد هشدار دهند، بدون اینکه نیازی به اتصال بیماران به الکترود یا دستگاه تنفس مصنوعی باشد.