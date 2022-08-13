پیش بینی ۱۰۰ گیت برای عبور زائرین اربعین در مرز خسروی

سردار علی اکبر جاویدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آمادگی کامل نیروی انتظامی کرمانشاه برای تأمین و برقراری نظم و امنیت مراسم اربعین سال جاری، اظهار کرد: در حال حاضر ۵۸ گیت برای عبور زوار در مرز خسروی نصب شده است.

وی افزود: در صورت اعلام آمادگی و افزایش ظرفیت طرف عراقی این امکان وجود دارد تعداد گیت‌ها در مرز خسروی به بیش از ۱۰۰ گیت افزایش یابد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه هم اکنون جانمایی گیت‌ها در مرز خسروی انجام شده است، خاطرنشان کرد: در بحث ورود و خروج زوار از این مرز هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

جاویدان با اشاره به جلسه اخیر با موضوع پیاده روی عظیم اربعین که با حضور وزیر کشور در مرز خسروی برگزار شد، گفت: انتظامی استان کرمانشاه آمادگی کامل برای اجرای هر تصمیمی اتخاذی در این رابطه را دارد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولیت انتظامی استان در بحث اربعین مسئولیت حساس و مهمی است، بیان کرد: آمادگی کامل میزبانی و تأمین نظم، امنیت و آرامش مطلوب زوار در جغرافیای این استان را با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط داریم.

جاویدان به برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای ارائه خدمات مطلوب به زوار اشاره کرد و افزود: انتظامی استان پیش بینی‌های لازم در بحث‌های انتظامی، امنیتی، ترافیکی، محورهای اصلی و جایگزین و نیز ایستگاه‌های ثابت و سیار را انجام داده است.

به گفته وی، پیش بینی‌های لازم برای میزبانی از زواری که قصد عبور از مرز مهران در استان ایلام را دارند از ورودی استان کرمانشاه تا شهرستان حمیل و نیز زواری که قصد عبور از مرز خسروی را دارند از شهرستان اسلام آبادغرب تا خسروی شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه هم اکنون نیروهای انتظامی و مرزبانی این استان در مرز خسروی مستقر هستند و هیچ گونه خلالی مشاهده نشده است، تصریح کرد: در حال حاضر این مرز باز است اما قرار شده طی روزهای آتی بازگشایی آن برای عبور زوار اعلام شود.