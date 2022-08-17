صلواتیان دبیر بیستمین جشنواره کتاب و رسانه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با صدور حکمی، سیاوش صلواتیان را به‌عنوان دبیر بیستمین دوره جشنواره کتاب و رسانه منصوب کرد.

سیاوش صلواتیان دانشیار دانشگاه صداوسیما و از اساتید مدیریت رسانه در دانشگاه‌های مطرح کشور است. وی در رزومه کاری خود سوابق متعدد علمی و عملی در عرصه رسانه‌ها و ارتباطات از جمله مشاور رئیس دانشگاه صداوسیما و مدیر گروه مدیریت رسانه این دانشگاه، عضو هیئت مدیره انتشارات علمی-فرهنگی، مشاور مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، مدیر گروه علوم شناختی و رسانه مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی، عضو هیئت داوران سومین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران و … داشته است.

کتاب‌های «رسانه‌ها و مدیریت بحران»، «منابع و بانک‌های اطلاعاتی فیلم‌های سینمای ایران»، «جریان‌سازی سه پدیده رسانه‌ای»، «آینده‌نگاری رسانه‌ها»، «تاب‌آوری سازمانی خبرگزاری‌های ایران» و «مدیریت رسانه‌ای بلایای طبیعی محلی» از جمله تالیفات وی در حوزه رسانه است. صلواتیان همچنین ده‌ها مقاله علمی در حوزه موضوعی رسانه را در نشریات و کنگره‌های داخلی و خارجی ارائه کرده است.

جشنواره کتاب و رسانه که تاکنون ۱۹ دوره آن برگزار شده است، از قدیمی‌ترین رویدادهای عرصه کتاب در کشور است که نقش مهمی در توسعه کنش‌گری رسانه‌ها در عرصه کتاب داشته است. خانه کتاب و ادبیات ایران، با استفاده از فرصت ناشی از تعویق یک‌ساله جشنواره و با توجه به تحولات سپهر رسانه‌ای ایران و جهان، در آغاز ورود به دهه سوم برگزاری این رویداد ملی، به بازطراحی گسترده رویکردها، ساختار، فرایند و شاخص‌های برگزاری آن اقدام کرده که جزئیاتش به زودی و در فراخوان اعلامی جشنواره اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مشروح متن حکم رمضانی برای صلواتیان به این‌ترتیب است:

«جناب آقای سیاوش صلواتیان

با عنایت به مراتب تعهد، توانمندی و سوابق ارزشمند و مرتبط جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «دبیر بیستمین دوره جشنواره کتاب و رسانه» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با بهره‌مندی از صاحب‌نظران و فعالان این عرصه، تجارب برگزاری ادوار پیشین و همچنین استفاده از ایده‌های نو، شاهد تحول و ارتقای کیفی این رویداد و جریان‌سازی بیشتر آن در حوزه کتاب باشیم.

دوام توفیقات شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»