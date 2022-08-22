ضرورت توجه بر اصل پیشگیری در ساخت و سازهای غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، داوود جعفری بعد از ظهر دوشنبه در ستاد پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان چهارباغ با تاکید جدی بر مقابله با تفکیک اراضی، گفت: قاطعیت و حضور مؤثر دستگاه‌های مرتبط در مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز و نظارت کامل بر اراضی شهری و روستایی به صورت جدی دنبال شود.

وی دستگاه‌های مربوطه از جمله جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و … با همراهی دهیاری‌ها مکلف کرد تا گشت همگانی در شهرستان را راه اندازی کنند و ابراز داشت: اگر با همت و تلاش جمعی همگی پای کار باشیم تخلفات به حداقل ممکن می‌رسد.

فرماندار چهارباغ تصریح کرد: در حفظ اراضی کشاورزی و اراضی منابع طبیعی هیچ مماشاتی پذیرفته نیست و باید در چارچوب قانون با متخلفین برخورد شود. همچنین فرهنگ سازی درباره اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی جرم است و در این زمینه آگاهی ایجاد شود که با مجرمین و متخلفین در چارچوب قانون و به شدت برخورد خواهد شد.

وی با تاکید بر تمرکز اعضای ستاد بر اصل پیشگیری افزود: اطلاع رسانی درست و آگاهی بخشی به مردم در مورد کاربری‌های زمین یکی از اقدامات اساسی است و به ویژه در نقاط روستایی نصب بنر در ورودی و خروجی روستاها و همچنین استفاده از ظرفیت فضای مجازی حتماً انجام شود.

جعفری متذکر شد: مشاورین املاکی که در خصوص تفکیک اراضی کشاورزی و زمین‌های منابع طبیعی دخالت دارند، شناسایی شده و برخورد قانونی شود.