به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، پیرو نامه شماره ۳۰۰/۵۸۸۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ موضوع اعلام مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شاهین شهر موضوع الحاق ۱۴۷ هکتار اراضی شرق (هسا) با مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن به محدوده شهر در جهت تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن و در اجرای تکلیف مقرر در فرازهای سه گانه مصوبه شورای عالی، مراتب موافقت شورای عالی با الحاق اراضی یاد شده به محدوده شاهین شهر با استناد به مکاتبات شماره ۵۸۰۳-۶۳-۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و شماره ۵۰۶۲۷۲/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ سازمان امور اراضی کشور اعلام می‌شود.

در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین آمده است: لذا به استناد بند ج مصوبه لازم است طرح جامع اراضی ۱۴۷ هکتاری با رعایت با جمعیت‌پذیری قریب به ۳۰ هزار نفر با رعایت حریم و بستر آبراهه‌ها، مسیل‌ها و قنوات، حریم و حاشیه قانونی آزادراه عبوری از سمت شرقی زمین با تامین سرانه خدماتی در همه سطوح (مقیاس محله تا شهر) مطابق با مصوبه تدقیق سرانه‌ها، توسط مهندسین مشاور ذیصلاح تهیه و پس از تائید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، جهت تصویب نهایی در چارچوب آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران به کمیته فنی و متعاقباً شورای عالی ارائه شود.

همچنین بر اساس این مصوبه، رعایت سایر موارد مذکور در مصوبه شورای عالی (اعلامی طی نامه شماره ۳۰۰/۵۸۸۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ و ملاحظات فنی مذکور در گزارش پیوست نامه صدرالاشارهّ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی الزامی است.