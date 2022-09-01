تداوم افزایش دما و احتمال حریق در جنگل های گلستان

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با توسعه تدریجی سامانه کم فشار به عرض‌های بالاتر شاهد افزایش دما طی روزهای گذشته بودیم به گونه‌ای که روز گذشته دما در آق قلا به ۳۹ درجه سانتیگراد رسید.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: با توجه به نقشه‌های هواشناسی و توسعه این سامانه در استان، تداوم گرما را تا اوایل هفته آینده در استان پیش بینی می‌کنیم.

وی بیان کرد: امروز (پنج شنبه) و فردا، روزهای گرمی را در استان خواهیم داشت و بیشینه دما در استان به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

داداشی گفت: همچنین شاهد وزش باد گرم در برخی از نقاط استان خواهیم بود لذا از مردم تقاضا داریم از روشن کردن آتش در مناطق جنگلی و مرتعی خودداری کنند.

طبق گفته مدیرکل هواشناسی گلستان در مناطق شمالی و شرق استان هم پدیده گرد و غبار پیش بینی می‌شود.

وی عنوان کرد: از روز دوشنبه هفته آینده با نفوذ سامانه ناپایدار و بارشی به استان از گرمای هوا کاسته خواهد شد.