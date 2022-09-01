پرداخت مطالبات گندم کاران خراسان شمالی تا هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی نژاد ظهر پنج شنبه در آئین کلنگ کلنگ مجتمع پرورش بره پروار ۱۵ هزار رأسی و مجتمع گلخانه آق تپه در شهرستان بجنورد، اظهار کرد: مطالبات گندم کاران خراسان شمالی تا هفته آینده تسویه می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر ۹۳ درصد از مطالبات گندم کاران خراسان شمالی پرداخت شده است.

وی افزود: صادرات دام آزاد است و خراسان شمالی ظرفیت خوبی برای پرورش دام دارد و هیچ محدودیتی هم برای صادرات دام نداریم.

ساداتی نژاد توسعه آبیاری نوین و آبخیزداری در خراسان شمالی را نیز مورد تاکید قرار داد.

محمد رضا حسین نژاد، استاندار خراسان شمالی نیز در این آئین خرید تضمینی گندم را مورد تاکید قرار داد و گفت: با قیمت واقعی گندم و دام موجبات توسعه بخش کشاورزی فراهم می‌شود.