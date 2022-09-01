به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، ۱۲۰۰ اسیر فلسطینی از عصر امروز پنج شنبه در اقدامی هماهنگ که با حضور همه گروه‌های فلسطینی انجام می‌شود، اعتصاب غذای خود در زندان های رژیم صهیونیستی را آغاز خواهند کرد.

کمیته عالی اضطرار جنبش اسرای فلسطین اعلام کرد: اقدامات نهایی برای ورود اولین گروه شامل ۱۲۰۰ اسیر فلسطینی به اعتصاب نامحدود غذا از ساعات اولیه صبح امروز پنجشنبه انجام شده است.

دفتر رسانه‌ای اسرای فلسطینی افزود: اولین گروه از اسرا که شامل ۱۲۰۰ اسیر از گروه‌های مختلف فلسطینی می‌شود پس از پیوستن اسرای جنبش فتح به این جریان از امروز اعتصاب غذا را آغاز خواهند کرد.

قرار است ساعت ۱۷ امروز جنبش اسرای فلسطینی لیست اسامی اولین گروه از اسرای اعتصاب غذا را به مقامات اداره امور زندان‌های رژیم صهیونیستی تحویل دهد.

در تحولی دیگر، تجمع همبستگی با اسرای فلسطینی امروز پنج شنبه در مقابل مقر صلیب سرخ در غزه برگزار شد: