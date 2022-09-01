به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل کشور به دعوت نماینده دشتستان و با همراهی وی بعد از ظهر پنجشنبه از بخش‌های ارم و بوشکان بازدید کردند.

در این برنامه راه‌های «نمازگاه - ارم - بوشکان»، «بوشکان - کلمه» و «کلمه - نی‌نیزک - برازجان» مورد بازدید قرار گرفت و روش‌های ارتقای کیفیت راه‌های بخش‌های ارم و بوشکان بررسی شد.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در این بازدید بر لزوم بهبود کیفیت راه‌های دشتستان بویژه راه نمازگاه -ارم و کلمه -برازجان تاکید کرد.

خیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل کشور نیز قول داد که از همه ظرفیت‌های موجود برای احداث پروژه راه اصلی نمازگاه -ارم - بوشکان استفاده کند.

در بازدید مذکور، معاون عمرانی استاندار بوشهر، فرماندار دشتستان، مدیرکل راه و شهرسازی استان و مدیرکل راهداری استان نیز حضور داشتند.