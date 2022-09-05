به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و هوادار تهران از ساعت ۱۹ امروز در حالی در ورزشگاه پاس قوامین برگزار شد که خبری از حضور تماشاگران نبود.

* امید عالیشاه در نیمه اول ناراحتی یحیی گل محمدی را به همراه داشت تا او بلافاصله دستور تعویض این بازیکن را صادر کند تا سینا اسدبیگی وارد زمین شود.

* علیرضا بیرانوند پس از تعویض عالیشاه بازوبند کاپیتانی پرسپولیس را بر بازو بست تا این تیم گل دوم را روی تیرهوشی سعید صادقی به ثمر رسانده و برایش خوش یمن باشد. البته این دروازه بان بعد از ۴۴۲ دقیقه دروازه اش باز شد تا یک اتفاق بد هم برایش رخ دهد.

* دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران که صحبت‌های زیادی درباره ادامه همکاری اش وجود دارد همراه با تمام دستیاران خود در ورزشگاه پاس قوامین حاضر شد تا از نزدیک بازی را تماشا کند.

* وحید هاشمیان در بین دو نیمه به سمت محمود خوردبین رفت تا با پیشکسوت پرسپولیس دقایقی گفتگو کند. اسکوچیچ نیز پس از هاشمیان به سمت خوردبین رفت و با او وارد گفتگو شد.

* رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با دقت زیادی بازی را تماشا می‌کرد و نسبت به هر اتفاقی در جریان مسابقه واکنش نشان می‌داد.

* در حالی که گفته شده بود این بازی بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد تمامی بوقچی های پرسپولیس در جایگاه تماشاگران حضور داشتند اما از آنها خواسته شد به هیچ وجه تیم خود را تشویق نکنند.