نگاهی به آمار پرسپولیس مقابل هوادار/ خط امن هوایی در دفاع

به گزارش خبرنگار مهر، سومین برد متوالی پرسپولیس در تقابل با هوادار تهران رقم خورد تا سرخپوشان پایتخت صاحب ۱۱ امتیاز از پنج دیدار ابتدایی در لیگ برتر فصل جاری شوند.

سرخ‌ها که در چهار دیدار ابتدایی خود سه گل زده بودند در جریان بازی با هوادار نیز توسط یورگن لوکادیا و سعید صادقی (دو بار) توانستند همین تعداد گل را بزنند تا خط آتش این تیم برای تقابل با سایر رقیبان خودی نشان دهد.

زمین بد برای سانترهای بلند

یحیی گل محمدی قبل و بعد از بازی با هوادار مهم‌ترین بخش صحبت‌های نشست خبری‌اش را به کیفیت نامطلوب چمن محل برگزاری بازی در ورزشگاه پاس قوامین اختصاص داد. شاید همین امر نیز باعث سانترهای بلند بازیکنان کناری این تیم برای انتقال سریع توپ به خط حمله شده بود. دانیال اسماعیلی فر، علی نعمتی، سروش رفیعی، مهدی ترابی و میلاد سرلک با تغییر استراتژی‌، پاس‌های نیمه بلند را به تک‌ضرب های میانه میدان ترجیح دادند.

نبرد تن به تن با خطاهای زیاد

پرسپولیس و هوادار در جریان بازی ۴۸ خطا انجام دادند. آماری بسیار بالاتر از میانگین فوتبال در اروپا و حتی لیگ برتر ایران که نشان از فیزیکی بودن این دیدار دارد. بیژن حیدری برای کنترل بازی مجبور شد ۸ بار کارت زرد نشان دهد و امیرحسین پورمحمد را نیز در دقیقه ۹۰ از زمین مسابقه اخراج کند.

پرسپولیس در تقابل‌های فیزیکی ۵۲ درصد موفق بود تا برتری اندکی نسبت به میزبان خود داشته باشد. نبردهای هوایی را نیز بازیکنان پرسپولیس به خوبی برای خود کردند تا مانع از به خطر افتادن دروازه علیرضا بیرانوند شوند.

توپ را بده گل را بزن!

پرسپولیس بر خلاف همیشه مالکیت توپ کمتری در جریان بردهایش نسبت به حریف داشت. هوادار که زیر نظر ساکت الهامی سعی داشت با پخش توپ پرسپولیس را به زحمت بیندازد با عملکرد کم نقش بازیکنان پرسپولیس روبرو شد. شاگردان یحیی گل محمدی ترک عادت کردند تا بی توجه به اعداد در آمار بازی بتوانند با ارائه بازی مفید گل‌های خود را یکی پس از دیگری وارد دروازه هوادار کنند.