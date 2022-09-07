وزیرخارجه عمان خواستار بازگشت سوریه به اتحادیه عرب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه الخلیج آنلاین، بدر بن حمد البوسعیدی وزیرخارجه عمان در نشست اتحادیه عرب در قاهره، خواستار حل عادلانه مساله فلسطین و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب شد.

وی در سخنان خود در صد و پنجاه و هشتمین نشست دوره‌ای اتحادیه عرب تاکید کرد: عمان خواستار حل عادلانه مساله فلسطین، به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف و همچنین عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد است.

بدر بن حمد البوسعیدی ضمن تاکید بر لزوم بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تاکید کرد: پادشاهی عمان خواستار تقویت همبستگی عربی با بازگشت سوریه به اتحادیه عرب است و این خواست را بر مبنای ایمان به اصول نهادینه شده در جهان عرب که همه کشورها به حفظ آن پایبندی دارند، مطرح می‌کند.

گفتنی است در ماه‌های اخیر روند بهبود و عادی سازی روابط دولت‌های عربی با دولت سوریه، سرعت گرفته است. این در حالی است که از نوامبر سال ۲۰۱۱ در پی تحولات سوریه، عضویت این کشور در اتحادیه عرب به حالت تعلیق درآمده است. عربستان سعودی و قطر از مخالفان اصلی بازگشت سوریه به اتحادیه عرب هستند.