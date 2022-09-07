تور خبرگیری صداوسیما به عمق روستاها گسترش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدینی ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل صداوسیمای مرکز گلستان اظهار کرد: در راستای اجرایی شدن طرح تحول که به تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران رسیده است، تور خبرگیری صدا و سیما به اقصی نقاط کشور به ویژه روستاها گسترش خواهد یافت.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما افزود: روستاها به عنوان موتور پیشرفت و مولد کشور در چشم انداز جدید صدا و سیما به طور ویژه مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی گفت: در فصل و رویکرد جدید سازمان به دنبال ترسیم خطوط قرمز نیستیم بلکه می‌خواهیم خطوط سبز را مشخص کنیم؛ به دنبال آن نیستیم که چه چیزی پخش نشود بلکه می‌خواهیم آن چیزهایی که تاکنون پخش نشده را برای مخاطبان به نمایش بگذاریم.

عابدینی ادامه داد: به دنبال آن هستیم که مقوله واکنش‌های سریع را به شبکه‌های استانی واگذار کنیم؛ موضوعی که در مراکز استانی قابل حل و پیگیری است و ضرورتی ندارد که از طریق شبکه‌های رسمی پخش شود.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما افزود: امیدافرینی از طریق انعکاس ثمرات و بازتاب پیشرفت‌ها حکومت میسر می‌شود که در این بین مراکز استانی صدا و سیما نقش پررنگی دارند.

وی اشاره به راهپیمایی اربعین کرد و گفت: تلاش می‌کنیم علاوه بر شبکه‌های سراسری، مراکز استانی هم مباحث پیرامونی اربعین در استان‌ها را با جدیت و اهتمام بیشتری منعکس کنند.