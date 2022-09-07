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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۴۴

محرومیت و جریمه نقدی مربی لیگ برتری فوتسال

محرومیت و جریمه نقدی مربی لیگ برتری فوتسال

آرای انضباطی یکی از مسابقات لیگ برتر فوتسال مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار فوتسال دو تیم گیتی پسند و گهر زمین سیرجان روز یکم شهریورماه برگزار و از سوی مجتبی مزروعی، آنالیزور تیم گیتی پسند تخلفاتی مبنی بر رفتار غیرورزشی در قبال داور مسابقه رخ داد. وی به توبیخ کتبی و پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

با توجه تخلفات حسین افضلی، سرمربی تیم گهر زمین سیرجان مبنی بر رفتار غیرورزشی که سبب وقفه در ادامه مسابقه شد، وی به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

گیتی پسند به دلیل داشتن ۳ بازیکن اخطاری و تخلفات تماشاگرانش مبنی بر پرتاب بطری آب و فحاشی به داوران مسابقه، به پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم گهر زمین سیرجان به دلیل داشتن ۶ بازیکن اخطاری و پرتاب بطری آب از سوی تماشاگران این تیم که سبب وقفه در ادامه مسابقه شد، باید ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کد مطلب 5584222

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