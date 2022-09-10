به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون بولینگ و بیلیارد، نخستین دوره لیگ اسنوکر باشگاه‌های کشور (یادواره شهید مدافع حرم سیدهادی سلطانزاده) امروز شنبه با حضور ۱۴ تیم در آکادمی بولینگ و بیلیارد مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شد.

در روز نخست مرحله رفت این دوره از رقابت‌ها هفت دیدار برگزار شد که طی آن تیم‌های سناتور کاشان، آرتین، شار گیلان، بیلیارد مارکت، الماس سیاه خوزستان، المپیک میاندوآب و رست سیستان و بلوچستان حریفان خود را شکست دادند.

نتایج کامل این دیدارها به این شرح است:

*سناتور کاشان ۴ - کیوبال گنبد ۲

*آرتین ۴ - ستارگان صفر

*شارگیلان ۴ - پندار لرستان یک

*پارسا صفر - بیلیارد مارکت ۴

*اس پی صفر - الماس سیاه خوزستان ۴

*بیتکس ۲۴ کرمان یک - المپیک میاندوآب ۴

*رست سیستان و بلوچستان ۴ – ایران جوان ۳

این مسابقات فردا یکشنبه با برگزاری رقابت‌های روز دوم مرحله رفت پیگیری می‌شود.

در روز دوم این رقابت‌ها ۱۴ دیدار به این شرح برگزار می‌شود:

*پندار لرستان - کیوبال گنبد

*ایران جوان - سناتور کاشان

*پارسا - شار گیلان

*آرتین - رست

*المپیک میاندوآب - بیلیارد مارکت

*اس پی تهران - ستارگان ساری

*الماس سیاه خوزستان - بیتکس ۲۴ کرمان

*ایران جوان - کیوبال گنبد

*پارسا - پندار لرستان

*آرتین -سناتور کاشان

*المپیک میاندوآب - شار گیلان

*اس پی تهران - رست

*الماس سیاه خوزستان - بیلیارد مارکت

*بیتکس ۲۴ کرمان - ستارگان ساری

مرحله رفت نخستین دوره لیگ اسنوکر تا جمعه ۲۵ شهریورماه ادامه خواهد داشت.