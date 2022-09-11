به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ایران ظرفیت‌های ویژه‌ای در بخش معدنی دارد، بر اساس اکتشافات معدنی انجام شده، ایران در قاره آسیا رتبه سوم و در خاورمیانه جایگاه نخست را دارد، اما تاکنون از این ظرفیت به‌اندازه مطلوب بهره‌برداری نشده، بر همین اساس فناوری‌های به‌روز راهکارهای خوبی برای پاسخگویی به این کاستی‌ها در این بخش ارائه کرده‌اند.

رویداد معدنکاری دیجیتال می‌تواند بستر ارتباطی شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فعالین حوزه معدن باشد که در دو بخش همایش و نمایشگاه برگزار می‌شود. در بخش همایش ضمن مرور آخرین تحولات معدنکاری دیجیتال در جهان به بررسی زیرساخت‌های معدنکاری دیجیتال در ایران پرداخته می‌شود.

توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان در معدنکاری هوشمند

همچنین توجیه سرمایه‌گذاری؛ تأثیرات بالقوه دیجیتالی شدن و کاهش هزینه‏‌های پیاده‌سازی، صنعت نسل چهار و اتصال سیستم‌‏های تولید کنونی به ابزارهای دیجیتال و الزامات توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان در معدنکاری هوشمند، ابزار دیجیتال برای مدیریت امور اکتشافات و معادن، فناوری‌های دیجیتال برای نظارت و ایمنی معدن، نقش تحولات دیجیتال در تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی از دیگر محورهای موضوعی این همایش است.

بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته در حوزه معادن و استخراج می‌تواند آغاز جریان تازه‌ای از نوآوری‌ها و فناوری‌ها در این حوزه باشد. این فناوری‌ها حوزه معدن را به سوی پایداری و کارآمدی بیش‌تر سوق می‌دهند. تاکنون شرکت‌ها دانش‌بنیان و خلاق زیادی به واسطه حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به این حوزه ورود کرده‌اند و در حال توسعه این زیست‌بوم در کشور هستند.

این رویداد همچنین با هدف انتقال تجربیات و ایجاد ارتباط پایدار بین فعالان حوزه دیجیتال و معادن ۲۱ تا ۲۳ شهریور سال جاری در هتل المپیک برگزار می‌شود.