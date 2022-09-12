به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دور مقدماتی رقابت‌های اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان که در صربستان در جریان است، امین میرزازاده به دیدار نیمه نهایی وزن ۱۳۰ کیلوگرم رسید.

میرزازاده در دور نخست با نتیجه ۵ بر صفر علیمخان سیزدیکوف از قزاقستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر صباح شریعتی از آذربایجان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱ بر ۱ از سد یاکوبی کاجایا دارنده مدال نقره المپیک و برنز جهان از گرجستان گذشت و راهی نیمه نهایی شد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم نیز مهدی محسن نژاد در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر (ضربه فنی) هان جائه چانگ از کره جنوبی را مغلوب کرد. وی در دور بعد در حالی که از کرم کمال از ترکیه پیش بود با نتیجه ۹ بر ۴ ضربه فنی شد و با توجه به شکست این حریف مقابل کشتی گیر ژاپنی، محسن نژاد حذف شد.