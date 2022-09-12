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۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶:۲۵

کشتی قهرمانی جهان - صربستان؛

میرزازاده به نیمه‌نهایی رسید/ محسن نژاد حذف شد

میرزازاده به نیمه‌نهایی رسید/ محسن نژاد حذف شد

ملی پوش وزن ۱۳۰ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی ایران به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان در صربستان راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دور مقدماتی رقابت‌های اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان که در صربستان در جریان است، امین میرزازاده به دیدار نیمه نهایی وزن ۱۳۰ کیلوگرم رسید.

میرزازاده در دور نخست با نتیجه ۵ بر صفر علیمخان سیزدیکوف از قزاقستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر صباح شریعتی از آذربایجان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱ بر ۱ از سد یاکوبی کاجایا دارنده مدال نقره المپیک و برنز جهان از گرجستان گذشت و راهی نیمه نهایی شد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم نیز مهدی محسن نژاد در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر (ضربه فنی) هان جائه چانگ از کره جنوبی را مغلوب کرد. وی در دور بعد در حالی که از کرم کمال از ترکیه پیش بود با نتیجه ۹ بر ۴ ضربه فنی شد و با توجه به شکست این حریف مقابل کشتی گیر ژاپنی، محسن نژاد حذف شد.

کد مطلب 5588234

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