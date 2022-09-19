ساخت میکروربات برای مسواک زدن و نخ دندان کشیدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پن تودی، این فناوری در حقیقت انبوهی از میکروربات ها است که به عنوان مسواک و نخ دندان عمل می کند و روشی نوین و خودکار برای انجام فعالیت تکراری اما حیاتی مسواک زدن و استفاده از نخ دندان را ارائه می دهد. چنین ابزاری به خصوص برای افرادی کارآمد است که فقدان مهارت لازم برای مسواک زدن به تنهایی هستند.

بلوک های سازنده این میکروربات ها ذرات نانو اکسید آهن هستند که فعالیت کاتالیستی و مغناطیسی انجام می دهند. محققان با استفاده از میدان مغناطیسی توانستند حرکت و تنظیمات میکروبات را طوری هدایت کنند که ساختارهایی به شکل برس مسواک تشکیل دهند و هرگونه پلاک را از سطح دندان بزدایند یا به شکل زنجیره هایی بلند در آیند که می توانند مانند نخ بین دندان ها را پاکسازی کنند. در هر دو مورد، واکنش کاتالیستی سبب شد نانوذرات مواد آنتی میکروبی تولید کنند که باکتری های خطرناک در دهان را از بین می برند.

آزمایش های این سیستم روی دندان های مدل و انسان واقعی نشان داد مجموعه ربات ها می توانند اشکال مختلفی را تشکیل دهند تا بیوفیلم های چسبنده ای را نابود کنند که به ایجاد پوسیدگی و بیماری لثه منجر می شود. محققان دانشگاه پن یافته های خود در این زمینه را در ژورنال ACS Nano منتشر کرده اند.

«هیون کو» یکی از استادان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و همچنین از مولفان این پژوهش می گوید: روتین های مراقبت دهان و دندان خسته کننده هستند و چالش های متعددی برای مردم ایجاد می کنند.

ادوارد استیگر محق ارشد پژوهش از دانشکده مهندسی و علوم کاربردی در این باره می گوید: ذرات نانو را می توان با استفاده از میدان های مغناطیسی شکل داد و کنترل کرد. ما فرچه هایی شکل دادیم که می توانند در یک فضا جارو کنند و به عقب و جلو (مانند نخ دندان) حرکت کنند. این روند شبیه یک بازوی رباتیک عمل می کند که کشیده می شود و سطح را پاکسازی می کند. این سیستم را می توان طوری برنامه ریزی کرد تا مجموعه های نانو ذرات بسازد و حرکات را به طور خودکار کنترل کند.